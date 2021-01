Realme prężnie rozwija się oferując nam to kolejne urządzenie w swoim ekosystemie. Chińska marka cechuje jednak się korzystnymi cenami w swoich produktach. Realme Buds Air Pro to dokanałowe słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC) w przystępnej cenie. Czy warto zainteresować się w ogóle takową propozycją? Zapraszam do dzisiejszej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie dla tego typu urządzeń jest standardowo małe oraz zachowane w klasycznej dla Realme żółtej kolorystyce. Poza samymi słuchawkami oraz etui otrzymujemy krótki przewód do ładowania etui USB-C a także zestaw 3 par wymiennych gumek przystosowanych do różnych uszu. Tak samo jak w przypadku zegarka Realme nie dostajemy w środku kostki do prądu, jednak każdy posiadacz smartfona raczej posiada taką.

Jakość wykonania i design

Wykonanie jest jedną z rzeczy, do której można się przyczepić w słuchawkach Realme Buds Air Pro. Zacznę od etui, gdyż co do niego mam najwięcej zastrzeżeń. Po pierwsze jest wykonane z błyszczącego plastiku, który w mojej kolorystyce bardzo łatwo zbiera zanieczyszczenia i co najgorsze jeszcze łatwiej zarysowania. Nie zaskoczę nikogo mówiąc, że przez długi czas testów trzymałem etui w kieszeni. Małe ryski są dopiero widoczne przy dokładniejszym wpatrzeniu się jednak te bardziej widoczne też przez okres ponad dwóch tygodni są obecne. Po drugie muszę powiedzieć o samym zawiasie który daje wrażenie nietrwałego, nieznacznie porusza się na boki – nie jest to poziom na przykład droższych Apple AirPods jednak mówimy tu o zdecydowanie niższej cenie. Na prawej stronie etui znajduje się przycisk do połączenia Bluetooth z telefonem. Słuchawki inaczej niż etui sprawiają wrażenie solidnych, są wykonanie oczywiście z tego samego plastiku. Warto dodać, że są naprawdę lekkie, praktycznie niewyczuwalne w uszach podczas noszenia.

Wygląd jest kwestią gustu jednakże tutaj Realme wykonało dobrą pracę. Słuchawki są przez swoją dokanałową budowę podobne do Apple AirPods Pro, jednak są połączeniem konstrukcji klasycznych butów chowających się w małżowinie usznej jak i klasycznych dousznych słuchawek.

Jakość dźwięku i ANC

Odtwarzany dźwięk to dla większości osób najważniejszy czynnik przy wyborze słuchawek. W tym przypadku jest po prostu dobrze patrząc na kwotę, za którą przestaje nam zapłacić. Aplikacja Realme Link oferuje trzy tryby wpływające na jakość. Pierwszy jest tryb gry, który znacząco zmniejsza opóźnienie pomiędzy dźwiękiem a wyświetlanym obrazie jednakże wiadomo pogarsza jego jakość. Drugim jest podbicie głośności, który spełnia swe zadanie jednak co za tym idzie im głośniej tym gorzej. Ostatni jest Bass Boost+, który podbija niskie tony dzięki 10 mm wzmacniaczowi basów. Dźwięk więc oceniam na mocną czwórkę. ANC czyli aktywna redukcja hałasu to niespotykana funkcja w słuchawkach w tej kwocie. Działa jednak zaskakująco dobrze, wygłuszają niechciane dźwięki z otoczenia z trzema opcjami do wybrania w aplikacji Realme Link: Eliminacja hałasu – działa wtedy pełne ANC wygłuszając większość otoczenia, Ogólne – tylko częściowo oraz przepuszczalność, który nie wycisza żadnych dźwięków.

Bateria

Bateria to zdecydowanie mocna strona słuchawek Realme. Same słuchawki bez etui wytrzymują około poniżej 5 godzin na jednym ładowaniu, które od 0 do 100% trwa 25 minut mówiąc o wynikach przy włączonym ANC, wzmocnieniu basów i głośności. Etui potrzebuje około 2 godzin do pełnego załadowania, posiada ogniwo o pojemności 486 mAh i wystarcza na 2.5 cykle ładowania słuchawek (pobierają one 40% przy naładowaniu do pełna). Maksymalnie więc uzyskałem 18 godzin na jednym pełnym ładowaniu. Odbywa się one za pomocą już uniwersalnego złącza USB-C.

Łączność

W kwestii łączności do dyspozycji mamy klasycznie moduł Bluetooth 5.0. Działa tutaj bez zarzutu, podczas okresu testów nie zdarzyło się aby występowały jakiekolwiek problemy z komunikacją, rozłączaniem czy przerywaniem. Nawet w przypadku znacznego oddalenia się jesteśmy w stanie nadal odtwarzać muzykę czy dźwięk z filmu na youtube czy netflix. W przypadku rozmów słuchawki radzą sobie bardzo dobrze, rozmówcy podczas konwersacji wszystko słyszeli głośno i wyraźnie.

Podsumowanie

Realme Buds Air Pro to jedne z najtańszych słuchawek z ANC. Propozycja ta jest zdecydowanie warta rozpatrzenia, ponieważ w kwocie 349 zł otrzymujemy dobrą jakość odtwarzanego dźwięku, długie czasy odtwarzania na jednym ładowaniu czy aktywną redukcję szumów znaną z propozycji wymagających większego budżetu. Są jednak tutaj małe mankamenty w postaci rysującego się plastiku czy moim zdaniem wątpliwego mechanizmu.