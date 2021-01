Realme to stosunkowo nowy gracz na naszym rynku. Jak dotychczas marka oferowała nam smartfony z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Producent jednak zdecydował się rozszerzyć swoje portfolio o kolejne smart-urządzenia. Realme Watch S to drugi inteligentny zegarek od Realme dostępny na naszym rynku. Jak sprawuje się propozycja chińskiego producenta oraz czy w ogóle warto rozpatrzyć takowe rozwiązanie? Zapraszam do recenzji.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Inteligentny zegarek przychodzi do nas w standardowym opakowaniu dla tego typu urządzeń – jest zachowane w typowej dla Realme żółtej kolorystyce. W środku poza samym smartwatchem otrzymujemy tylko ładowarkę z łączem magnetycznym i samą papierologię – brakuje więc tylko kostki ładującej – taką jednak praktycznie każdy posiadacz smartfona posiada. Specyfikacja jest zdecydowanie zadowalająca – mamy tutaj wyświetlacz o przekątnej 1.3 cala, 390 mAh baterię czy zestaw najbardziej potrzebnych łączności.

Jakość wykonania i design

Aspekt wykonania jest jak najbardziej dobrym poziomie. Zegarek jest złożony z plastiku w dolnej części (tam gdzie znajdują się wszystkie sensory), rama co najważniejsza jest aluminiowa, a więc bardzo solidna. Wyświetlacz jest osłonięty znanym szkłem Corning Gorilla Glass 3 generacji. Domyślna opaska jest gumowa, bez problemu możemy ją wymienić na inne. Konstrukcja waży 48g a więc bez problemu możemy nosić całość komfortowo przez cały dzień, jest także wodoszczelna certyfikowana IP68.

Design jest mocną stroną Realme Watch S. Inteligentny zegarek na pierwszy rzut oka przypomina klasyczną konstrukcję – jest elegancki, pasuje na każdą okazję. Bez problemu dobierzemy go do sportowego jak i eleganckiego ubioru. Jest także uniwersalny pod względem płci – czarny kolor spodoba się panom zarówno jak i paniom.

Ekran

Urządzenie zostało wyposażone w ekran o przekątnej 1.3 cala (3.3cm) wyprodukowany w technologii LCD IPS. Pracuje on w rozdzielczości 360 x 360 pikseli co daje świetną ostrość na poziomie 392 pikseli na cal. Ekran co najważniejsze jest widoczny w nawet intensywnym słońcu, istnieje możliwość wybrania jasności automatycznej (którą osobiście polecam) jak i ręcznych jasności w skali 1-5. W ustawieniach znajdziemy opcję, aby podniesienie nadgarstka wybudza ekran na czas 5, 10 aż do 15 sekund. Zatem w różnych warunkach pogodowych bez problemu odczytamy wyświetlane treści.

Bateria

Ogniwo zaimplementowane w Realme Watch S ma pojemność 390 mAh. Jest to zdecydowanie wielkość oferująca dobre czasy na jednym ładowaniu przy niskiej wadze samego zegarka. Na jednym ładowaniu z połączeniem z telefonem przez Bluetooth i ciągłym monitorowaniem tętna urządzenie wytrzymuje około 15 dni. Jest to wynik zadowalający patrząc na możliwości zegarka. Wiadomym faktem jest, że matryca LCD uniemożliwia funkcji Always On Display a więc czasy automatycznie będą dłuższe. Ładowanie inteligentnego zegarka odbywa się poprzez magnetyczną ładowarkę na dwa piny, jest to niezwykle wygodne. Sam proces ładowania trwa niespełna dwie godziny, gdy po 60 minutach cieszymy się już około 65% pełnej baterii, 100% uzyskujemy w 1h i 50 minut.

Oprogramowanie

Urządzenie działa na zamkniętym systemie stworzonym przez producenta w wersji 1.3.0.39. System jest głównie złożony z ikon, opcje jednak przetłumaczone są na język polski, jedynie tarcze wskazujące skróty dni tygodnia nie otrzymały tłumaczenia. Funkcji jest naprawdę sporo – co najważniejsze są powiadomienia po sparowaniu z telefonem jednak mam małą uwagę co do tego, mianowicie nie ma osobnej zakładki umożliwiająca sprawdzenie ich wszystkich, często bowiem otrzymujemy wiadomości w czasie gdy jesteśmy zajęci, czy nie mamy telefonu blisko siebie, zegarek odczytuje je po wybudzeniu ekranu, nie mamy możliwości powrotu do nich, jest to jednak bardzo osobista preferencja, sam fakt wyświetlania ich jest wystarczający dla większości. Dolny przycisk otwiera menu sportów gdzie mamy dostępnych 16 dyscyplin (jednak bez sportów wodnych). Jest opcja sterowania muzyką. sprawdzanie pogody, elektroniczny spust migawki z połączonym telefonem czy nawet znalezienie swojego telefonu, który wydaje głośny dźwięk. Istotnymi funkcjami są pulsomierz sprawdzający ilość uderzeń serca na sekundę czy pulsoksymetr do mierzenia natlenienia krwi. Dodatkowe funkcje możemy wywołać dzięki aplikacji Realme Link.

Łączność

Inteligentny zegarek głównie korzysta z łączności Bluetooth 5.0, zachodzi ona bez problemu – na czas dostarcza wiadomości czy umożliwia także aktualizacje oprogramowania jak i zmianę tarcz. Niestety na próżno szukać tu takich łączności jak NFC do płatności zbliżeniowych dla entuzjastów płacenia zegarkiem czy GPS, które jest po prostu wykorzystywane z telefonu. Moim zdaniem brak dwóch owych to żadna ujma, płacenie telefonem jest na tyle wygodne jak wykorzystywanie systemu satelitarnego w mapach na przykład Google.

Podsumowanie

Realme Watch S to zdecydowanie jeden z lepszych inteligentnych zegarków, jakie możemy otrzymać w tej kwocie. Poza kilkoma mankamentami w postaci nienajlepszej jakości gumowego paska dołączonego do zestawu, który może powodować dyskomfort u wielu ludzi czy aplikacji (jeszcze) na początkowym stadium rozwoju zegarek ten jest wart polecenia. W cenie 399 zł otrzymujemy niezłe, funkcjonalne oprogramowanie z możliwością mierzenia pulsu czy natlenienia krwi, ale także elegancki, solidnie wykonany dodatek do różnorakich ubiorów.