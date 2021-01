Sezon na kolejne generacje flagowców można uznać za otwarty. Tuż przed nowym rokiem mieliśmy okazję poznać oficjalnie już Xiaomi Mi 11, który jest pierwszym rozwiązaniem bazującym na najmocniejszym aktualnie układzie Qulacomma czyli Snapdragonie 888. Następny w kolejce jest Samsung Galaxy S21, który będzie miał swoją premierę jeszcze w styczniu bieżącego roku.

Pierwsze informacje na temat najnowszego flagowca koreańskiego producenta zaczęły do nas spływać dobre kilka tygodni temu. Między innymi wiemy już jak wygląda cała linia urządzeń, najpewniej też w opakowaniu wraz z telefonem nie otrzymamy ładowarki. Jednak dzisiaj pojawiły się kolejne informacje związane z Galaxy S21 i tutaj od razu muszę wspomnieć, że fani tej marki będą zapewne rozczarowani. Według najnowszych plotek cała linia flagowców oznaczonych jako Galaxy S21 będzie pozbawiona slotu na kartę microSD. Owszem ilość pamięci wbudowanej jest aktualnie całkiem spora, bo mamy co najmniej 128 GB do naszej dyspozycji, ale mimo wszystko zawsze to była dodatkowa możliwość przechowywania plików. Najpewniej najnowsza generacja nie będzie miała już takiego „ficzeru”.

Oczywiście jak to bywa w przypadku plotek nie zawsze się sprawdzają i możliwe, że będzie i tak tym razem, ale jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalną prezentację urządzeń z linii Galaxy S21.

