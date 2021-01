Jeszcze kilka lat temu aktualizację do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem otrzymywały jedynie urządzenia z najwyższej półki cenowej i to od większych firm takich jak Samsung, Sony lub LG. Później tendencja co do aktualizacji urządzeń mocno się zmieniła. Przede wszystkim z korzyścią dla nas, bowiem pojawiły się zdecydowanie częstsze aktualizacje, a co równie ważne dla tańszych rozwiązań – średniopółkowych, a nawet budżetowych urządzeń.

Od kilku tygodniu twórcy smartfonów chwalą się listami urządzeń, które będą otrzymywały aktualizację do Androida 11, a także ich autorskich nakładek. Miałem okazję pisać na ten temat chociażby w kontekście urządzeń Xiaomi czy Samsunga. Teraz przyszła kolej na następnego chińskiego producenta czyli Oppo.

W przypadku Oppo proces aktualizacyjny wygląda nieco inaczej niż ten standardowy. Po pierwsze zaczyna się od fazy testów oprogramowania, co akurat nie powinno nikogo dziwić, ale ogranicza się jedynie do Chin, dopiero po przejściu wszelkich testów w Chinach łatka wydawana jest również globalnie. Stąd wszystkie poniższe daty dotyczą rynku chińskiego, więc trzeba wziąć na nie najczęściej kilkutygodniowe poprawki.

Aktualizacja urządzeń Oppo zacznie się w wersji beta od 27 stycznia dla poniższych urządzeń

Oppo Reno 3 5G,

Oppo A92s,

Oppo A52

Następnie od marca pojawi się wersja beta dla kolejnych kilku urządzeń

Oppo Reno 2,

Oppo Reno 2Z,

Oppo K5,

Oppo A72 5G,

Oppo A91.

W marcu w wersji finalnej zadebiutuje Android 11 i ColorOS 11 na

Oppo Reno 10x Zoom,

Oppo Reno Ace,

Oppo Reno 3 Pro 5G,

Oppo Reno 4 SE 5G,

Oppo Reno 3 Vitality,

Oppo K7

Kolejny większy „rzut” aktualizacji dla urządzeń Oppo nastąpi w kolejnym, drugim kwartale bieżącego roku i będzie dotyczyć poniższych telefonów

Oppo Reno,

Oppo Reno Z,

Oppo A11,

Oppo A11x,

Oppo A9,

Oppo A9x,

Oppo Reno Inspiration

Jak sami widzicie lista aktualizacyjna jest naprawdę bogata, choć sam proces aktualizacji może nie przesadnie szybki, ale ważne jest, że Android 11 pojawi się na dużej licznie smartfonów Oppo. Wasz telefon znajduje się na niej? Czy już może dostaliście update do Androida 11? Dajcie znać w komentarzach.

