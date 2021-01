Chiński producent od pewnego czasu nie daje o sobie zapomnieć. Większość producentów sprzętu mobilnego okres okołoświąteczny i noworoczny wykorzystują do przygotowania nowych premier na kolejny rok, a Xiaomi wręcz przeciwnie. W ostatnim czasie zaprezentowało dwa telefony, a wśród nich flagowca ze Snapdragonem 888. Co prawda Xiaomi Mi 11 jak na razie jeszcze nie pojawił się na sklepowych półkach, ale już wystartowała przedsprzedaż w Chinach. Z jakim rezultatem?

Xiaomi Mi 11 według pierwszych informacji rozchodzi się jak świeże bułeczki. Chińczycy pochwalili się, że w ciągu pierwszych pięciu minut sumarycznie sprzedało się 350 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Wynik robi wrażenie, tym bardziej, że mówimy o flagowcu, który nie kosztuje mało pieniędzy, choć jak standardy flagowców i tak plasuje się jako jeden z najtańszych rozwiązań. Po przeliczeniu na złotówki daję to kwotę około 2300 zł. Za urządzenie, które w standardowej wersji ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej wydaje się dobrą ceną. Oczywiście w Polsce zdecydowanie bardziej realną kwotą będzie około 3000 zł – 3200 zł, ale w porównaniu chociażby do urządzeń od Samsunga to i tak jest zauważalnie jest spora różnica.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalny debiut Xiaomi Mi 11 w Europie, a także w Polsce, kiedy to konkretnie nastąpi tego nie wiemy, ale raczej jest to kwestia maksymalnie kilku tygodni.

