Czas podsumowań związanych z ubiegłym rokiem można spokojnie uznać za w pełni rozpoczęty, tak na dobrą sprawę to już od kilku dni pojawiają się różnego rodzaju podsumowania. Jednym z nim podzielił się serwis DxOMark, który testuje smartfony przede wszystkim pod względem aparatów. Testy ich są dosyć dokładne i poruszają wiele aspektów, choć zdarzały się również z nimi spore kontrowersje. Tak czy siak, warto przyjrzeć się podsumowaniu roku jeśli chodzi o najlepsze fotosmartfony 2020 według DxOMark. Kto był najlepszy?

Huawei Mate 40 Pro/ Mate 40 Pro+ to zdecydowanie faworyci tak na dobrą sprawę większości kategorii według, których testuje DxOMark. Jest to swego rodzaju zaskoczenie, owszem od dłuższego czasu Huawei mocno się podciągnęło jeśli chodzi o aparaty w swoich telefonach, ale we wcześniejszych latach jedynie pojawiał się w rankingach najlepszych fotosmartfonów w pierwszej piątce, dziś w większości kategorii dominuje. Inna sprawa, że niestety ten telefon przez problemy z Huawei jest okrojony z funkcji, które oferują platformy Google’a, a sam Huawei mocno się wycofał z rynku mobilnych technologii. Szkoda, bo według wielu ten model zasługuje na uznanie. Zarówno Huawei Mate 40 Pro jak i Mate 40 Pro+ zdobyli nagrody jako najlepszy aparat, najlepsze video (kategorii główne), najlepsze zdjęcia nocne, przy efekcie rozmycia (bokeh) eq equo z Samsungiem Galaxy S20 Ultra 5G. W zestawieniu przegrał jedynie z Xiaomi Mi 10 Ultra w kategoriach najlepszy zoom i najlepszy szerokokątny obiektyw. Pełny ranking DxOMark znajdziecie pod adresem.

Oczywiście jak to bywa w tego typu testach, nie jest to wyrocznia, a jedynie wskazanie najlepszych tego typu rozwiązań na rynku. Powiem szczerze, że jestem dosyć zaskoczony wynikami, które osiągnął w tej materii chiński producent. Liczę, że gdy nowy prezydent USA zacznie swoją kadencje, to restrykcje wobec Huawei będą mniejsze i wróci na rynek mobilnych technologii w pełnej krasie.

Źródło: dxomark.com