Jak będzie wyglądał najbliższy rok? Tego tak na dobrą sprawę nie wiemy, z całą pewnością jeśli chodzi o branżę mobilnych technologii mamy otrzymywać znacznie więcej rozwiązań związanych ze składanym czy zwijanym ekranem. Samsung już wcześniej w przeciekowych informacjach wspominał, że otrzymamy aż trzy modele tego rodzaju, a do tego grona dołącza również Xiaomi.

To, że Chińczycy przygotowują składany telefon wiemy już od dłuższego czasu, jednak do tej pory informacje, które otrzymywaliśmy są zdecydowanie mało konkretne i raczej sugerowały, że takie urządzenie powstaje, ale nie było dokładniejszych danych. Inna sprawa, że poniższe dane trzeba traktować z przymrużeniem oka, bowiem również są to plotki.

Jakie to będą urządzenia? Według przecieków, jeden przypominać ma rozwiązanie zaimplementowane w Huawei Mate Xs, drugi z kolei to zamykanie znane z koreańskiego Galaxy Fold 2, a trzecie to telefon z klapką taki jak Galaxy Z Flip czy Motorola Razr. Jak widzimy w tym wypadku Chińczycy nie starają się odkryć koła na nowo i raczej będą działali na sprawdzonych już rozwiązaniach. Z jednej strony nieco to mnie zaskoczyło, że Xiaomi nie będzie tworzyć zupełnie czegoś nowego, ale z drugiej jednak trzeba wziąć pod uwagę konkurencję. Dzięki powyższym modelom, jeśli faktycznie ujrzą światło dzienne możemy liczyć na nieco niższe ogólnie ceny składanych telefonów.

Oczywiście jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne informacje związane z nadchodzącymi telefonami Xiaomi, ale liczę po cichu, że wejście w ten segment kolejnego dużego gracza nieco odświeży ten smartfony, a przede wszystkim wymusi lepsze ceny smartfonów dla nas – klientów. Czy bylibyście zainteresowani zakupem rozwiązań od chińskiego producenta? Czy Xiaomi będzie w stanie tworzyć ciekawe i zupełnie nowe konstrukcje związane ze składanym lub zwijanym ekranem? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: gsmarena.com