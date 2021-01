Odkąd Huawei zaczął miewać problemy związane z blokadą amerykańskiego rynku i dostępu do firm ze Stanów Zjednoczonych Ameryki marka ta w kontekście rozwiązań mobilnych, a w szczególności smartfonów mocno się zmieniła. Szczególnie widać to pod względem sprzedaży poszczególnych modeli, mimo faktu, że całość działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem nie jest on w pełni funkcjonalny ze względu na brak pozostałych usług Google. Chyba najbardziej doskwiera brak oficjalnego sklepu Google Play. Owszem Chińczycy zaprezentowali już jakiś czas temu swoją własną wersję sklepu – App Gallery, ale mimo wszystko ciężko jest w jakikolwiek sposób doścignąć potentata rynku.

Dlatego też najnowsze premiery od Huawei nie wzbudzają już takiej ekscytacji wśród świata mobilnych fanów, ale myślę, że mimo wszystko warto spojrzeć na nowości, które szykuje dla nas Huawei w nadchodzących dwunastu miesiącach. Jest też swego rodzaju światełko w tunel w sprawie decyzji zniesienia zakazu, ze względu na zmianę prezydenta USA. Na rozwój tej sprawy musimy jeszcze poczekać, ale w międzyczasie pojawiły się pierwsze konkretniejsze rendery związane z nadchodzącym flagowcem Huawei. Mowa w tym wypadku o Huawei P50 Pro, który tak na dobrą sprawę niezbyt dużo pokazuje. Mamy duży wyświetlacz, którego krawędzie mocno zachodzą na boki urządzenia. Po drugie mniejszy aparat do selfie od frontu, jest on umieszczony centralnie nie jak wcześniej po lewej stronie urządzenia. I tak właściwie tyle możemy wyczytać z powyższej fotki. Niezbyt dużo, ale wraz ze zbliżaniem się do daty premiery kolejne plotki będę się pojawiały.

Według wcześniejszych informacji Huawei P50 Pro ma zostać oficjalnie zaprezentowany w marcu przyszłego roku, a sercem urządzenia ma zostać najnowszy układ chińskiego producenta – Kirin 9000. Czekacie na najnowszą propozycję chińskiego producenta? Ma szansę zawojować rynek? Dajcie znać co sądzicie w komentarzach pod newsem.

Źródło: gsmarena.com