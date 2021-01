Technologia składanych telefonów coraz częściej pojawia w różnych urządzeniach. Owszem początkowo koszt takiego smartfona przekraczał 10 tysięcy złotych, ale to były pierwsze tego typu rozwiązania, które pojawiły się w sprzedaży na masową skalę, więc zrozumiałe było to, że początkowo kosztowały faktycznie spore pieniądze. Jednak wraz z pojawianiem się kolejnych generacji (co prawda były jak na razie jedynie dwie) i większej konkurencji cena zauważalnie spadła. Jak na razie do tego wyścigu zbrojeń nie włączył się jeden z największych producentów sprzętu mobilnego na świecie czyli gigant z Cupertino. To, że w tym kontekście są czynione już odpowiednie kroki wiemy od pewnego czasu, kiedy pierwsze przeciekowe informacje wypłynęły do technologicznych mediów.

Jednak dzisiejsze doniesienia wydają się nieco bardziej szczegółowe niż poprzednie. Według nich pierwszy telefon Apple w wersji składanej ma przypominać rozwiązane znane nam z Samsunga Galaxy Z Flip. Czyli jeden główny ekran dzielony na dwie połowy oraz dodatkowy drugi nieco mniejszy służący bardziej podglądaniu powiadomień czy stanu baterii naszego urządzenia. Rozwiązanie niezbyt wyszukane i technologicznie zaawansowane, ale z drugiej strony jak na razie według plotek Apple testuje tylko mechanizm składania urządzenia, a droga do wyboru ostatecznej wersji składanego urządzenia może być jeszcze naprawdę długa.

Kiedy zobaczymy oficjalnie składanego iPhone’a? Tego niestety nie wiemy, ale tak na dobrą sprawę wcześniejsze przeciekowe informacje sugerowały jeszcze przyszły rok, czy data jest realna? Jak na razie możemy się jej trzymać i gdy dostaniemy kolejne informacje związane z tym modelem okaże się znacznie więcej.

Źródło: gsmarena.com