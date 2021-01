Koreański producent listę urządzeń, które zaktualizuje do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem w wersji 11 oraz swojej autorskiej nakładki One UI 3.0 zaprezentował już jakiś czas temu. Na liście znalazła się spora gama smartfonów od tych najnowszych skończywszy na średniopółkowcach z różnym stażem na karku. Jednak jak już nas Samsung zdążył przyzwyczaić cały proces zaczyna od swoich najnowszych i również najmocniejszych telefonów. Dlatego też swoje łatki dostały już Galaxy Note 20 czy jego większy brat Galaxy Note 20+ czy telefony z linii Galaxy S20. Teraz przyszła kolej na ubiegłoroczne flagowce.

Według informacji, które pojawiły się na zagranicznych portalach technologicznych aktualizacja dla Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ właśnie wystartowały. Jednak jak na razie start rozpoczął się dla Niemieckich użytkowników, jednak to kwestia tylko dni, maksymalnie tygodnia by dotarła również i do nas. Telefon otrzymuje prócz najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, również nakładkę One UI 3.0.

Przed wykonaniem aktualizacji warto telefon naładować w pełni oraz podłączyć się do Wi-Fi. Dzięki czemu możemy nieco zminimalizować ewentualne problemy jakie mogłyby się pojawić po drodze. W takim wypadku warto przed rozpoczęciem aktualizacji przygotować kopię zapasową wszystkich prywatnych plików tak by nie utracić żadnych ważnych danych.

Dajcie znać w komentarzach czy update już się u Was pojawił. Dajcie również znać jak się telefon sprawdza po aktualizacji.

Źródło: pocketnow.com