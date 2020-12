Przez wiele tygodni otrzymywaliśmy rendery flagowej serii Samsunga na rok 2021. Dzisiaj dzięki użytkownikowi twittera MauriQHD widzimy jak Samsung Galaxy S21 prezentuje się w rękach.

Leakster udostępnia na swoim twitterze zdjęcia finalnej wersji najnowszej galaktyki. Na fotografii możemy dostrzec fakt, że jest to wariant kolorystyczny Phantom Violet – chyba u konkurencji widzieliśmy podobną kolorystykę.

EqaIYeOW8AAsX6l



EqaIyk_XMAMVNaE



EqaJY6aXYAYnbLL



Z wcześniejszych informacji wiemy, że cała rodzina Galaxy S21 będzie napędzana Exynosem 2100. Wersje S21 oraz S21+ otrzymają po 8GB pamięci i odpowiednio 6.2 i 6.7 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED z odświeżaniem 120Hz oraz baterie o pojemnościach 4000 i 4800 mAh. Na tylnym panelu znajdują się 3 obiektywy – główny 12 Mpx z światłem f/1.8, 12 Mpx f/2.2 ultraszeroki kąt i 64 Mpx teleobiektyw f/2.0 oferujący 3 krotne zbliżenie optyczne.

Mocniejsza zaś wersja Galaxy S21 będzie miała 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej do dyspozycji. Na przednim panelu będzie większy 6.8 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED pracujący w rozdzielczości WQHD+ z adaptacyjnym odświeżaniem ekranu do 120Hz. Bateria bez zaskoczeń ma pojemność 5000 mAh. Optyka jest zdecydowanie bardziej zaawansowana – główny moduł aparatu ma 108 Mpx (ISOCELL 2 generacji), 12 Mpx ultraszeroki kąt, 10 Mpx teleobiektyw oferujący 3-krotny zoom optyczny do portretów oraz 10 Mpx peryskopowy teleobiektyw pozwalający na 10-krotne zbliżenie optyczne. Najbardziej zaawansowany przedstawiciel serii S21 otrzyma także wsparcie rysika S-Pen.