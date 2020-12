Kolejny duży gracz przygotowuje swój laptop z procesorem ARM

Po tym jak jabłkowy gigant z Cupertino rozpoczął przejście z architektury x86-64 do ARM nie powinno dziwić, że na podobny krok nieśmiało zaczną się decydować inne firmy. Jedną z nich jest Huawei, którego MateBook’i zdobyły dużą popularność. Na Chińskim portalu Weibo pojawiły się przecieki dotyczące specyfikacji nowego laptopa Huawei.

Pudełko z ogólnikową specyfikacją, którego zdjęcie trafiło do Weibo wskazuje na to, że pod obudową nowego laptopa Huawei znajdzie się mobilny HiSilicon Kirin 990 znany z Huawei’a Mate 30. Do tego na pokładzie znajdzie się 8GB pamięci operacyjnej, 512GB SSD oraz 14″ ekran 1080p. Laptop najprawdopodobniej skierowany jest na rynek Chiński, bo tylko tam Huawei oferuje swoje sprzęty z Deepin’em – chińską dystrybucją Linuxa. Laptop z Kirinem 990 ma mieć właśnie Deepin’a 20 z możliwą aktualizacją do HarmonyOS – systemu operacyjnego stworzonego przez Huawei. Mało prawdopodobne, żeby urządzenia trafiło na rynek w tym samym czasie (o ile w ogóle) poza Chinami. Bardzo możliwe, że wtedy Huawei instalował na nim Windowsa 10 w wersji dla procesorów ARM.

Deepin 20.1 Community screenshot 1



Deepin 20.1 Community screenshot 2



Laptop nosi nazwę Qingyun L410 i może być tańszą wersją MateBook’a 14. Ponadto urządzenie może obsługiwać sieć 5G z uwagi na to, że SoC Kirin 990 posiada zintegrowany modem 5G.