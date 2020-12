Nadchodzący rok koreański producent rozpocznie z prawdziwym przytupem od premiery swoich flagowych telefonów z linii Galaxy S21. Jednak Ci z Was, którzy są nieco rozczarowani informacjami, które spływają do nas ze stajni Samsunga pewną osłodą mogą być te plotki, które dzisiaj pojawiły się internecie. Koreańczycy na 2021 rok szykują dla nas co najmniej dwie niespodzianki, które do tej pory nie miały miejsca, choć z drugiej strony jednej z nich można było się już wcześniej domyślić.

Pierwszą z nich jest nowy model składanego smartfona. To, że Samsung jest liderem w tej dziedzinie to już wiemy od pewnego czasu, ale jak widać nie chce spoczywać na laurach i stara się rozbudowywać swoje portfolio o kolejne propozycje. Tym razem będzie to składany tablet, smartfon trudno w tym momencie określić, ale powierzchnia robocza ma być naprawdę duża. Nowością zdecydowanie będzie to, że urządzenie będzie składało się w dwóch miejscach co tworzyć będzie trzy części. Myślę, więc, że tutaj Samsung może zaoferować po rozłożeniu przekątną w granicy 10 cali co by było szczególnie przydatne, dla tych, którzy potrzebują dużej powierzchni roboczej, ale nie mają zbyt wiele miejsca do transportu takiego urządzenia. Na pewno będzie to ciekawe urządzenie, które rozbuduje portfolio Koreańczyków.

Drugą nowością zdecydowanie moim zdaniem ciekawszą jest telefon z przezroczystym wyświetlaczem. Całość brzmi dosyć enigmatycznie, i taka też pozostanie, bo prócz tego określenia nic więcej nie wiemy na temat urządzenia. Możliwe, że w 2021 roku zobaczymy jedynie prototyp, a do seryjnej produkcji trafi w późniejszym czasie, ale już teraz interesująco brzmi takie rozwiązanie.

Dla tych, którzy oczekują od Samsunga w 2021 roku zwijanego telefonu muszę rozczarować. Niestety na podobne urządzenie przyjdzie nam poczekać aż do 2022 roku.

Jak zapatrujecie się na nowe przeciekowe informacje związane z premierami urządzeń koreańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com