2020 rok był pod wieloma względami trudny, tak na dobrą sprawę w mniejszym lub większym stopniu dotknęło to większość branż również i tę związaną z mobilnymi technologiami. W przypadku aktualizacji urządzeń do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem sytuacja powtarza się rok do roku. Czasem to bywa ruletka, które urządzenia finalnie zostaną zaktualizowane do nowszej wersji Androida. Jednak na szczęście część producentów udostępnia swoją listę smartfonów, które będą aktualizowane. Nie zawsze oznacza to, że faktycznie będą, co niestety się zdarza, ale na szczęście dosyć sporadycznie i wyjątkowych sytuacjach.

Taką listę smartfonów właśnie udostępniła Motorola, co prawda nie mamy konkretnych terminów, w których pojawią się dane update’y, ale jeśli Wasz telefon znajduje się na poniższej liście możecie spać spokojnie. Poniżej pełna lista:

motorola razr 5G

motorola razr 2019

motorola edge

motorola edge+

motorola one 5G

motorola one action

motorola one fusion

motorola one fusion+

motorola one hyper

motorola one vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g fast

moto g power

moto g pro

moto g stylus

moto g9

moto g9 play

moto g9 plus

moto g9 power

moto g8

moto g8 power

Lenovo K12 Note

Powiem szczerze, nie jest to krótka lista, ale z drugiej strony próżno na niej szukać telefonów sprzed dwóch czy trzech lat, co moim zdaniem jest sporym rozczarowaniem. Możliwe, że w najbliższej przyszłości producent rozszerzy nieco powyższą listę o nowe pozycje, ale co do tego nie mamy pewności.

Dajcie znać w komentarzach czy Wasz telefon załapał się na powyższą listę.

