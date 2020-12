Pierwszy smartfon z aparatem pod ekranem, który trafił do sprzedaży

ZTE Axon 20 5G nie jest pierwszym urządzeniem z frontowym aparatem pod ekranem, takie rozwiązania były już prezentowane przez m. in. Xiaomi, czy OPPO. Nowy Axon jest jednak pierwszym takim smartfonem, który trafił do globalnej sprzedaży, chociaż w Chinach debiutował we wrześniu 2020.

Od 2017 roku smartfony sukcesywnie tracą na wielkości ramek, stąd zaczyna brakować miejsca na frontowy obiektyw. Większość próbowała rozwiązać ten problem notchem. Na początku wielkim, później mniejszym nazywanym “łezką”. Później pojawiły się dziury w ekranach, które często spotykamy dziś, a w międzyczasie np. w Xiaomi Mi9T Pro, OnePlus’ie 7 Pro, czy OnePlus’ie 7T Pro pojawiały się nieliczne próby ukrycia przedniego obiektywu w mechanicznie wysuwanych elementach.

Specjalny, OLED’owy ekran o przekątnej 6,92″, rozdzielczości 2460×1080 (20,5:9), odświeżaniu ekranu 90Hz i panelu dotykowego 240Hz kryje w sobie również optyczny czytnik linii papilarnych. Ponadto ekran pełni funkcję głośnika do rozmów poprzez wibracje. Producent zapewnia 10-bitową głębię kolorów i 100% pokrycie DCI-P3.

Idąc głębiej pod ekran znajdziemy chipset Qualcomm Snapdragon 765G z wbudowanym modemem 5G, który w połączeniem anteną 360° zapewni dobre i szybkie połączenie internetowe. Pamięci operacyjnej mamy 8GB, a tej na dane 128GB z możliwością rozszerzenia przy użyciu karty microSD. Do płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania urządzeń poprzez Bluetooth 5.0 jest moduł NFC. Akumulator o pojemności 4220mAh naładujemy 30W ładowarką QuickCharge 4+ oczywiście przez złącze USB C. Na pokładzie znajdziemy Android’a 10 z nakładką MiFavor 10.5.

Mieszanka warstwy przepuszczającej światło przez ekran, sterownika optymalizującego pracę ekranu i algorytmów programowych sprawia, że zdjęcia spod ekranu mogą dorównywać tym z typowych obiektywów frontowych. Ten obecny pod ekranem Axon’a 20 5G ma 32Mpix i przysłonę f/2.0. Obiektywy z tyłu to:

64Mpix obiektyw główny f/1.8

8Mpix obiektyw szerokokątny f/2.2, 120°

2Mpix obiektyw makro f/2.4

2Mpix czujnik głębi f/2.4

Europejska cena ZTE Axon 20 5G to €449, czyli około 2000zł. Urządzenie jest dostępne do kupienia w Polsce, chociaż nie jest to takie proste. Więcej szczegółów zajdziecie na stronie producenta.