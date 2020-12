Wydawać by się mogło, że ostatnie dni starego roku kalendarzowego to już nie najlepszy okres na prezentacje nowych urządzeń. Większość z nas zajmuje się sprawami około świątecznymi, więc coraz mniej ma głowę do innych tematów. Jednak Xiaomi w żadnym wypadku nie chce zwalniać tempa, czego dowodem są zbliżające się wielkimi krokami najnowsze premiery od chińskiego producenta.

To, że Xiaomi zaprezentuje już w tym roku swojego przyszłorocznego flagowca wiemy już od pewnego czasu. Ma on nastąpić już za nieco ponad tydzień czyli dokładnie 29 grudnia bieżącego roku. Jednak wraz z debiutem Xiaomi Mi 11 pojawi się również nowa wersja autorskiej nakładki chińskiego producenta. Jednak nie będzie to wersja „pełna” czyli oznaczona numerem 13, jednak połowiczna czyli 12.5.

Czego możemy się spodziewać po najnowszej odsłonie MIUI 12.5? Tego niestety nie wiemy, ale znając życie oczekiwałbym raczej zmian kosmetycznych, które nie będą znacząco wpływać na funkcjonalność oprogramowania. Tym bardziej, że mniej więcej w okolicach wakacji przyszłego roku zadebiutuje pełnoprawna nowa odsłona nakładki MIUI czyli MIUI 13. Nie mamy na razie pełnej listy urządzeń, które otrzymają aktualizację do MIUI 12.5, ale najpewniej w pierwszej kolejności otrzymają ją użytkownicy flagowców i tegorocznych modeli od Xiaomi.

Tak na dobrą sprawę nie wiemy nic więcej prócz, tego że w niedalekiej przyszłości oficjalnie zadebiutuje MIUI 12.5. Jak na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta.

