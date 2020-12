Chiński producent jest jednym z najpłodniejszych producentów sprzętu mobilnego na świecie. Co roku wydaje co najmniej kilkadziesiąt różnych smartfonów w trzech swoich główny marek czyli Redmi, Poco i samego Xiaomi. Dlatego też nie dziwią mnie kolejne doniesienia związane z nowymi urządzeniami, które już niedługo ujrzą światło dzienne. To, że lada moment oficjalnie dostaniemy następcę Redmi K30 było pewne, natomiast nie wiedzieliśmy kiedy dokładnie to nastąpi. Teraz sytuacja się nieco rozjaśniła, a to za sprawą pierwszych zdjęć urządzenia.

Na nasze nieszczęście same zdjęcia są wykonane w specjalnej obudowie, która ma za zadanie chronić urządzenie przed wścibskimi oczami innych użytkowników. Stąd też tak na dobrą sprawę mamy zdjęcie jedynie fragmentów urządzenia, które „wystają” poza wcześniej wspomnianą obudowę. Od frontu mamy duży wyświetlacz z otworem na przedni obiektyw, co jest swego rodzaju zmianą, gdzie wcześniej Xiaomi zaimplementowało wysuwany przedni obiektyw z krawędzi urządzenia. Na pleckach Redmi K40 mamy z kolei pokaźną wyspę, na której znajdują się cztery obiektywy. Całkiem duży główny, dwa mniejsze i na samym dole nieco większy od poprzedników. Trudno stwierdzić coś więcej jaka będzie specyfikacja tego rozwiązania, ale z całą pewnością można liczyć na całkiem niezły aparat w Redmi K40.

O reszcie specyfikacji tak na dobrą sprawę możemy jedynie spekulować, nie mamy tutaj żadnych konkretnych informacji, a także punkt odniesienia jakim jest linia Redmi K30 może być mylący, bowiem modeli było z takim oznaczeniem co najmniej kilka i każdy charakteryzował się mocno odmienną specyfikacją. Liczę na mocnego średniopółkowego Snapdragona co najmniej 6/8GB pamięci operacyjnej RAM, a także baterię o pojemności około 5000 mAh. Czy taki zestaw powinien nas w czymś zaskoczyć, raczej nie, ale musimy wstrzymać się z konkretniejszymi analizami do oficjalnej prezentacji najnowszej linii Redmi K40. Czekacie na najnowsze urządzenia od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com