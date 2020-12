Oppo to chińska firma, która jest stosunkowo niedługo, bo od około dwóch lat na naszym rynku. Seria Reno Chińczyków jest chętnie kupowana, ze względu na wysokie możliwości oraz względnie dobrą wycenę. Minęło zaledwie półtorej roku od prezentacji pierwszego Reno, a dzisiaj oficjalnie został zaprezentowana seria Oppo Reno 5.

Specyfikacja Oppo Reno 5, Oppo Reno 5 Pro

Podstawowa wersja Reno 5 jest napędzana znanym Snapdragonem 765G z dwoma wariantami 8/128 GB oraz 12/256 GB. Pamięć RAM to LPDDR4x z taktowaniem pamięci 2133 MHz. Wewnętrzna UFS 2.1. Wyświetlacz w tym modelu ma 6.43 cala i odświeżanie 60Hz – standardowo jest to matryca OLED z rozdzielczością FullHD+, jasność maksymalna to 430 nitów.

Oppo Reno 5



Oppo Reno 5



Oppo Reno 5



Oppo Reno 5



Oppo Reno 5

Screenshot_5

Oppo Reno 5

Screenshot_6

Wersja Pro posiada MediaTeka Dimensity 1000+, jest sprzedawana w dwóch tych samych konfiguracjach pamięciowych jak podstawowa. Jednak mówimy tu o kościach taktowanych 3733 MHz. Wyświetlacz jest zagięty, ma 6.55 cala i odświeżanie 90Hz przy matrycy OLED jednak z jasnością maksymalną na poziomie 500 nitów. Oba telefony pracują na Androidzie 11 z nakładką ColorOS 11.1.

Do zestawu oba smartfony otrzymają te same zestawy aparatów:

Główny 64 Mpx z światłem f/1.7 i elektroniczną stabilizacją obrazu (w wersji Pro możemy spodziewać się także optycznej)

8 Mpx ultraszeroki kąt

2 Mpx obiektyw makro\

2 Mpx czujnik do wykrywania głębi ToF

32 Mpx przedni aparat do selfie

Standardowy Reno 5 ma ogniwo 4300 mAh, gdy wersja Pro minimalnie większe 4350 mAh z wsparciem super szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 z mocą 65W, czy 18W ładowania zwrotnego po kablu.

Standardowo nie zabrakło tu pełnego wsparcia najpotrzebniejszych łączności. Podstawowa wersja ma posiadać Jack 3.5 mm, WiFi 5 czy NFC. Wersja pro niestety takowego złącza słuchawkowego nie posiada, ale za to wspiera WiFi 6. Niestety nie ma tu mowy o karcie microSD.

Dodatkową ciekawą informacją jest fakt, że Oppo pokryło wyspę na aparaty fluorescencyjną powłoką, która świeci w ciemności.

Ceny plasują się na poziomie 410 dolarów (około 1500zł) za model standardowy oraz 520 (około 2000 zł) dolarów za wariant z dopiskiem Pro. Jednak możemy się spodziewać cen podobnych do obecnej serii Reno 4.