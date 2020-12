Aktualnie, żeby wyróżnić się w świecie mobilnych technologii trzeba faktycznie się nagimnastykować. Większość producentów stara się zmieniać jedynie drobne elementy, które tak na dobrą sprawę nie wprowadzają żadnych większych nowości. Chociaż w ostatnim czasie było nieco ciekawych prób chociażby LG Wing czy wcześniej Xiaomi Mi Mix, a teraz składane telefony to również powiew świeżości. Jednak to co przygotowuje dla nas chiński producent jest zupełnie czymś innym.

Według przeciekowych informacji związanych z nowym patentem Oppo umożliwi wymianę obiektywu telefonu z plecków urządzenia. Rozwiązanie wygląda na ciekawe i dosyć proste w użyciu, mając do dyspozycji kilka różnych modułów, możemy je bez przeszkód wymieniać w zależności od naszych upodobań. Możliwe, że będzie możliwość późniejszego podłączenia w to miejsce również innych rozwiązań typu projektor, dodatkowa bateria. Coś na wzór tego co do tej pory tworzyła Motorola. Jednak to co jest również ciekawe w przypadku tego modułu to możliwość wykorzystania go jako kamery do selfie. Wystarczy podpiąć go do łącza USB typu C i wówczas całość działać będzie jak przedni aparat.

Pomysł Oppo ma bardzo ciekawy, czy wejdzie on jednak w życie? Tego niestety nie wiemy, jest to tylko patent, a znając życie wiele rozwiązań tego pokroju może nie wejść nigdy do masowej produkcji.

Źródło: gsmarena.com