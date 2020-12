Informacji na temat nadchodzącego wielkimi krokami najnowszego flagowca koreańskiego producenta w ostatnim czasie mocno przybywa. Otrzymujemy co chwile nowe przeciekowe dane, jednak jak to bywa w tego typu informacjach trzeba wziąć je z pewnym dystansem i przymrużeniem oka. Jednak te, które dzisiaj pojawiły się na portalach technologicznych zdecydowanie nie można zaliczyć do najlepszych.

Według najnowszych przeciekowych informacji, Samsung pójdzie w ślady Apple jeśli chodzi o zestaw podstawowy, który znajdziemy wraz z telefonem. Pierwsze co najważniejsze najpewniej w pudełku nie znajdziemy żadnej ładowarki do smartfona. Podobnie wygląda sprawa ze słuchawkami. Niestety podobne posunięcie jakiś czas temu wykonało Apple w przypadku premiery linii iPhone’ów 12, jednak liczyłem osobiście, że pozostali producenci nie pójdą w ich ślady. Sytuacja można być w rzeczywistości zgoła odmienna. Jakiś czas temu pisałem na łamach MobileWorld24.pl, że linia Galaxy S21 ma być zauważalnie tańsza od swoich poprzedników, wówczas myślałem, że Samsung chce zrobić nieco więcej miejsca dla swojego „budżetowego” składanego telefonu. Jednak widać, ograniczenia cenowe mogą wynikać z uboższego zestawu, który znajdziemy wraz ze smartfonem.

Oczywiście jak to bywa w tego typu przypadkach, musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni Koreańczyków. Może jest jeszcze nadzieja, że ładowarki znajdą się wraz z zestawem? Co sądzicie o całej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com