W ostatnim czasie pojawia się dosyć wiele informacji dotyczących nowej flagowej serii Samsunga. Najmocniejszy model w tamtym roku był wyposażony w 3 moduły i czujnik ToF. Główna matryca miała jednak problemy z autofocusem, które rozwiązał laserowy czujnik w Note 20 Ultra. W internecie pojawiły się dane dotyczące peryskopowej jednostki oraz 4 dodatkowym module.

Główna matryca w najmocniejszej galaktyce na rok 2021 ma mieć zawrotną wielkość 108 Mpx – ma być to nowy ISOCELL HM3 z rozmiarem piksela 0.8 µm gdzie 9 pikseli będzie łączył się w jeden w trybie podstawowym – wykonując 12 Mpx zdjęcia. Matryca według zapewnień ma być 12% bardziej światłoczuła niż poprzednik w Galaxy S20 Ultra.

Bez zaskoczeń do dyspozycji także będzie dostępny 12 Mpx ultra szeroki kąt z sensorem Sony IMX563. S20 Ultra wykorzystywał sensor własnej produkcji.

Do zestawu dochodzi jednak 10 Mpx teleobiektyw z matrycą ISOCELL FAST 3J1 oferujący 3 krotne przybliżenie optyczne – najprawdopodobniej wykorzystywany będzie on do portretów.

Na koniec pozostawiam najciekawszy moduł peryskopowy w Galaxy S20, Note 20 Ultra oferował 5 krotny zoom optyczny – w tym roku Samsung podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. 10 Mpx sensor (także ISOCELL FAST 3J1) ma oferować aż 10 krotne bezstratne zbliżenie!

Powyższe cztery moduły będą wspierane laserowym autofocusem – tak jak w przypadku Samsunga Galaxy Note 20 Ultra.