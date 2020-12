Niedawno pisaliśmy o Oppo Reno 4. Przecieki z renderów się potwierdziły, dzięki chińskiej telekomunikacji otrzymaliśmy oficjalne zdjęcia najnowszych przedstawicieli serii Reno – Reno 5, Reno 5 Pro oraz co ciekawe Reno 5 Pro+.

Oppo Reno 5. Reno 5 Pro 5G

Modele Reno 5 oraz Reno 5 Pro 5G to z dotychczasowych informacji to bardzo podobne smartfony. Oba mają wykorzystywać ekrany OLED z rozdzielczością FullHD+ jednak z taką różnicą, że Reno 5 będzie miał płaski, 6.43 calowy wyświetlacz z bazowym odświeżaniem a Reno 5 Pro 5G 6.55 calowy zakrzywiony z podwyższoną częstotliwością do 90Hz. Reno 5 będzie napędzany przez Snapdragona 765G, posiadał baterię 4200 mAh i wymiary 159.10 x 73.40 x 7.90 mm przy wadze 172g. Wersja Pro otrzyma MediaTeka Dimensity 1000+ baterię 4400 mAh i nieco większe wymiary 159.70 x 73.20 x 7.60 mm przy 173g. Wspólnye będzie 65W ładowanie oraz zestaw obiektywów: główny 64 Mpx, 8 Mpx ultra szeroki kąt oraz dwa 2 Mpx moduły do makro, z przodu 32 Mpx obiektyw do selfie.

Oppo Reno 5 Pro+

Wersja plus pro wariantu zdecydowanie będzie najdroższą, ale za to najbardziej kompletną wersją urządzenia. Model ten otrzyma flagowy procesor Qualcomma na rok 2020 czyli Snapdragona 865. Możemy się tu spodziewać tego samego 6.55 calowego ekranu OLED odświeżonego w 90Hz (nawet w 120). Drugą, znaczącą zmianą będzie powrót teleobiektywu oferującego 2 krotny zoom optyczny,który mieć rozdzielczość 12 Mpx. Główna matryca także ulegnie zmianie. Ma to być po raz pierwszy na świecie 50 Mpx jednostka Sony IMX7xx. Do zestawu dochodzi 16 Mpx ultra szeroki kąt oraz jeden nieznany moduł, prawdopodobnie czujnik głębi. Mówi się także o pleckach wykonanych ze skóry (producent chętnie wykorzystuje ten zabieg w swoich flagowcach) jak i o szkle elektrochromowym (obiektywy bowiem mogłyby znikać) zasłaniającym tylne moduły aparatów. Więcej informacji otrzymamy 10 grudnia, przy oficjalnej prezentacji trzech nowych smartfonów.