Jak co roku, nareszcie doczekaliśmy się premiery flagowego procesora amerykańskiej firmy Qualcomm. Snapdragon 888 to bezpośredni następca 865. Chip zobaczymy już w smartfonach wydanych na początku następnego roku. Nowy CPU wprowadza wiele nowości i usprawnień.

Jest to dobrze wszystkim znana architektura ARM

Snapdragon 888 jest pierwszym układem wyposażonym w rdzeń Cortex-X1, nazwanym Kryo 680 i rozpędzającym się do zegara 2.84GHz. Procesor składa się także z trzech rdzenie Cortex-A78 z taktowaniem maksymalnym 2.4 GHz. Cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55 będą taktowane 1.8GHz. Pamięci cache L1, L2 mają dwukrotnie większą pojemność. Procesor jest także wyposażony w 4 MB pamięci L3 cache i 3 MB systemowego cache.

Producent podaje liczby twierdząc, że rdzeń Kryo 680 ma oferować 25% skok wydajności nad poprzednikiem. Ma być także bardziej energooszczędny, także o 25%. Jest to pierwszy procesor Qualcomma wykonany w 5 nm procesie litograficznym.

Przechodząc do nowego układu graficznego, będzie to Adreno 660. Qualcomm deklaruje, że jednostka ta jest 35% bardziej wydajna od 650 oraz jednocześnie bardziej energooszczędna, bowiem konsumpcja energii ma być zmniejszona o 20%.

Aparaty, łączność bezprzewodowa i ładowanie także ulepszone

W procesorze został zaimplementowany moduł Qualcomm Spectra 580 ISP, który potrafi obsłużyć aż do trzech źródeł – w praktyce będzie możliwość nagrywania trzech filmów w rozdzielczości 4K, czy wykonania 3 zdjęć w rozdzielczości 28 Mpx w jednym momencie. Będzie możliwość także nagrywania wideo 4K przy 120 klatkach na sekund czy wykonania aż 120 zdjęć w rozdzielczości 12 Mpx w sekundę.

Standardowo mówiąc o flagowej jednostce, nie mogło zabraknąć tu modułu (tym razem wbudowanego w procesor) 5G – Snapdragon X60 5G. Jest to moduł 3 generacji, wspiera on prędkość pobierania aż do 7.5 Gb/s i wysyłania do 3 Gb/s. System nazwany FastConnect 6900 wspiera WiFi 6, WiFi 6E czy Bluetooth 5.2.

Quick Charge 5 to system ładowania, który ma wspierać ponad 100W ładowanie przewodowe przy zdecydowanie mniejszej emisji ciepła.

Pierwsze smartfony z najnowszym Snapdragonem 888 powinniśmy już zobaczyć na początku tego roku. Z czego wiemy, Xiaomi będzie jednym z producentów, którzy będą przez pewien czas wyłączne prawa do procesora. Możemy się także spodziewać, że nie zobaczymy w tym roku Samsungów napędzanych flagowym układem Qualcomma.