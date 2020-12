Dosłownie przed kilkoma dniami miałem okazję pisać obszernego newsa na temat nadchodzących wielkimi krokami aktualizacji do Androida 11 oraz nakładki One UI w wersji 3.0 dla urządzeń sygnowanych logiem japońskiego producenta. Teraz przyszła kolej na następnego producenta, tym razem koreańskiego – Samsunga.

Pierwsza podstawowa różnica między Sony, a Samsungiem to ilość urządzeń, która ma zostać zaktualizowana. W przypadku Japończyków było to kilka urządzeń, natomiast koreański producent listę ma na ponad 40 modeli. Liczby te robią wrażenie, owszem Japończycy wydają zauważalnie zdecydowanie mniej nowych urządzeń stąd też spora dysproporcja.

Samsung Galaxy S20 – grudzień 2020

Samsung Galaxy S20+ – grudzień 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra – grudzień 2020

Samsung Galaxy S10 – styczeń 2021

Samsung Galaxy S10+ – styczeń 2021

Samsung Galaxy Note10 – styczeń 2021

Samsung Galaxy Note10+ – styczeń 2021

Samsung Galaxy S10 Lite – styczeń 2021

Samsung Galaxy Z Flip – styczeń 2021

Samsung Galaxy Z Fold 2 – styczeń 2021

Samsung Galaxy Note20 – styczeń 2021

Samsung Galaxy Note20 Ultra – styczeń 2021

Samsung Galaxy Fold – luty 2021

Samsung Galaxy M30s – marzec 2021

Samsung Galaxy A51 – marzec 2021

Samsung Galaxy Note10 Lite – marzec 2021

Samsung Galaxy M31 – marzec 2021

Samsung Galaxy M21 – marzec 2021

Samsung Galaxy Tab S7 – marzec 2021

Samsung Galaxy A50 – kwiecień 2021

Samsung Galaxy M51 – kwiecień 2021

Samsung Galaxy A70 – maj 2021

Samsung Galaxy A80 – maj 2021

Samsung Galaxy Tab S6 – maj 2021

Samsung Galaxy A71 – maj 2021

Samsung Galaxy A31 – maj 2021

Samsung Galaxy A21s – maj 2021

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – maj 2021

Samsung Galaxy Tab A – czerwiec 2021

SamsungGalaxy A01 – czerwiec 2021

Samsung Galaxy A01 Core – czerwiec 2021

Samsung Galaxy A11 – czerwiec 2021

Samsung Galaxy M11 – czerwiec 2021

Samsung Galaxy A30 – lipiec 2021

Samsung Galaxy Tab S5e – lipiec 2021

Samsung Galaxy A10 – sierpień 2021

Samsung Galaxy A10s – sierpień 2021

Samsung Galaxy A20 – sierpień 2021

Samsung Galaxy A20s – sierpień 2021

Samsung Galaxy A30s – sierpień 2021

Samsung Galaxy Tab A 10.1 – sierpień 2021

Samsung Galaxy Tab Active Pro – sierpień 2021

Samsung Galaxy Tab A 8 (2019) – wrzesień 2021

Jak sami widzicie na listę łapią się wszystkie najważniejsze modele wydane w ostatnim czasie. Co ważne powyższe daty nie można brać bardzo kurczowo, bowiem do czasu wydania łatki jeszcze wiele może się zmienić. Jednak mimo wszystko pierwsze flagowe modele od Samsunga otrzymają update już w styczniu, kolejne w lutym i w kolejnych miesiącach aż do września przyszłego roku. W powyższych datach mają zadebiutować finalne wersje oprogramowania.

Czy Wasze urządzenia załapały się na powyższą listę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: phonearena.com