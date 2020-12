Na przestrzeni ostatnich tygodni informacji na temat najnowszej generacji urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta było całkiem sporo. Począwszy od zmian daty premier telefonów, poprzez nowe rendery skończywszy na bogatszej wersji kolorystycznej wszystkich urządzeń. Jednak do tej pory nie mieliśmy żadnej konkretniejszej informacji dotyczącej cen poszczególnych modeli. Osobiście jestem nastawiony już od kilku lat, że jeśli przychodzi nowa generacja urządzeń trzeba zapłacić najczęściej więcej. Widać na to, że nie koniecznie.

Przyszłoroczna nowa wersja linii smartfonów Galaxy S21 mogą nas zaskoczyć niższymi cenami. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że poniższe ceny są jedynie przeciekowymi informacjami, a nie ostatecznymi podanymi przez producenta, więc w tym kontekście może się jeszcze wiele zdarzyć, ale jest to swego rodzaju światełko w tunelu.

Samsung Galaxy S21 5G w zależności od wersji koszt to 849 – 899 dolarów amerykańskich

w zależności od wersji koszt to 849 – 899 dolarów amerykańskich Samsung Galaxy S21+ 5G w zależności od wersji koszt to 1049 -1099 dolarów amerykańskich,

w zależności od wersji koszt to 1049 -1099 dolarów amerykańskich, Samsung Galaxy S21 Ultra w zależności od wersji koszt to 1249 – 1299 dolarów amerykańskich

Potwierdziły się przy okazji również inne rzeczy po pierwsze mamy trzy wersje tego modelu czyli „zwykły”, „z plusem” oraz „ultra”, do tego wszystkie te modele bez względu na wersje będą miały moduł 5G. Trzeba wziąć również pod uwagę jeden aspekt, najpewniej tak jak do tej pory amerykańska wersja tych modeli będzie wyposażona w Snapdragony, w tym przypadku 888, natomiast europejska wersja w Exynosy. Na różnice w cenie to nie powinno wpływać, ale już wydajnościowo już tak. Co prawda Samsung zapewnia, że w tym roku to właśnie autorski ich układ będzie lepszy, ale od kilku lat mimo wszystko odstaje od właśnie propozycji Qualcomma. Warto dodać, również informację, że przelicznik w Polsce wygląda tak, że powyższe ceny są najpewniej przeliczane na euro, a dopiero później na złotówki. Więc najtańsze modele będą zaczynały się od 849 euro a najdroższe kończyły na 1299 euro. Mimo to finalnie w naszej kieszeni w zależności od wersji i modelu zyskamy kilkaset złotych.

Całość wygląda naprawdę dobrze, liczę, że mimo wszystko ceny faktycznie będą zauważalnie niższe. Co sądzicie o cenach linii urządzeń Galaxy S21? Takie kwoty są do przełknięcia?

Źródło: pocketnow.com