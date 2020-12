Funkcja Stories przejmuje internet, tym razem trafia do Spotify

Stories, czyli znane niektórym w polskiej wersji – Relacje – to publikacje w formie zdjęć lub filmów, które stają się publiczne jednie na 24 godziny. Na taki pomysł wpadł kiedyś Snapchat, chociaż funkcja największą popularność zyskała na Instagram’ie. Jako, że tego właścicielem jest Facebook, to on też musiał dostać własne Stories, przy okazji łącząc je z Messenger’em. W międzyczasie dobowymi historiami zainteresował się YouTube. Dopiero niedawno zastanawialiśmy się też po co nam Stories Fleets na Twitter’ze. W podobnym czasie funkcja trafia do LinkedIn’a, a teraz dostrzeżono ją w Spotify!

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020



Pierwsze Stories serwisu streaming’owego dostrzeżono na świątecznej Playliście Christmas Hits, którą stworzyło Spotify. Znajdziemy tam Stories kilku artystów, którzy opowiadają o swoich ulubionych świątecznych wspomnieniach i o tym co najbardziej lubią w świętach. Stories na razie będziemy mogli spotkać przypięte do playlist, Spotify jest w fazie testów tej funkcji. Z czasem być może każdy artysta będzie mógł tworzyć własne Story, do których będziemy mieć dostęp na profilu artysty, czy na stronie głównej aplikacji. Nowe Stories możemy na razie zobaczyć z poziomu mobilnych aplikacji na Android’a lub iOS’a, funkcja najwyraźniej nie została jeszcze zaimplementowana do aplikacji desktopowych dla Windows’a, macOS’a, czy Linux’a.