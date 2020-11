Nadchodzi koniec wsparcia dla iPhone’ów 6S, 6S Plus i SE 2016

iOS żyje długo, lecz nie wiecznie

Wyjątkowo długie wsparcie aktualizacjami do nowszych wersji systemu operacyjnego to jedna z cech ekosystemu Apple, która przyciąga do siebie użytkowników. Około 5 lat wsparcia to coś, o czym użytkownicy smartfonów z Android’em mogą tylko pomarzyć, bo w ich przypadku wsparcie flagowców może wynosi 2-3 lat, z urządzeniami niższej półki cenowej może być nawet gorzej. Dostają one zwykle jedną aktualizację do nowszego Android’a, a czasem nawet żadnej, tak jak mój Xiaomi Redmi 3S Pro. Startował z Android’em 6 i na nim pozostał, zmieniały się jedynie wersje nakładki MIUI. Oczywiście poza dużymi aktualizacjami mamy jeszcze mniejsze aktualizacje np. z poprawkami zabezpieczeń.

Myślę, ze to dobry moment aby uświadomić użytkowników iPhone’ów 6S, 6S plus i SE 2016, że ich wsparcie się kończy. Latem 2021 roku spodziewamy się iOS 15, którego te 3 modele nie otrzymają. Użytkownicy tych urządzeń powinni zacząć myśleć nad wymianą sprzętu. Mogą to być tegoroczne iPhone’y serii 12, czy iPhone SE 2020, dla tych, którzy nie chcą się rozstawać z rozmiarami i antyczną obudową starszych iPhone’ów. Złym pomysłem nie powinno też być poczekanie do jesieni 2021 na premierę iPhone’ów serii 13. Wtedy będziemy mogli przesiąść się z wówczas 6-letniego urządzenia na najnowsze lub kupić taniej iPhone’a serii 12.

Dla tych, którzy mają wątpliwości o przyszłość swoich urządzeń z iOS, tak prezentuje się lista obecnych na rynku urządzeń, które otrzymają iOS 15: