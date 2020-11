Technologie różnej maści związane ze zwijanymi wyświetlaczami, czy ogólnie składanymi, modyfikowalnymi itd. to po prostu przyszłość. W tym momencie tak na dobrą sprawę każda większa firma związana z technologiami rozwija tę gałąź. Owszem na pewno nie będzie tak, że już w przyszłym roku poznamy masowo produkowane za grosze urządzenia składane czy zwijalne, ale mimo wszystko progres w tym kierunku moim zdaniem będzie szedł naprawdę szybko.

Według informacji, które zostały wyciekły przy okazji jednego z ostatnich patentów koreańskiego producenta wynika, że ten myśli nad zaimplementowaniem zwijalnego ekranu do laptopa. Poniższe grafiki nieco rozjaśniają wizję LG, ale powiem szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.

Po pierwsze to ekran nie jest małych rozmiarów, bowiem ma przekątną 17 cali, czyli większą niż standardowy laptop (te najczęściej mają 15,6 lub 15,4 cala). Po drugie dzięki zwijanej funkcji, możemy rozwijać go między 13,3 a 17 cali, do tego projekt patentu sugeruje, że również będzie można zwijać klawiaturę i touchpad. Dzięki czemu tak na dobrą sprawę będziemy mogli laptop zwinąć do naprawdę niewielkich rozmiarów. Całość wygląda naprawdę ciekawie i liczę, że finalnie w tej czy w innej wersji zadebiutuje on na sklepowych półkach. Z całą pewnością LG mając do dyspozycji takie możliwości, będzie chciało pójść w ten temat. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę jeden zasadniczy fakt, jest to tylko patent. Urządzenie w rzeczywistości jeśli wyjdzie w ogóle na rynek, może się diametralnie różnić od tego, które zostało zaprezentowane w patencie.

Koncept zwijanego laptopa naprawdę wydaje się ciekawy, jak w praktyce komputer będzie wyglądał tego nie wiemy, ale w niedalekiej przyszłości pewnie LG będzie odsłaniało karty w tym temacie.

