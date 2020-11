Wydawać by się mogło, że technologia związana ze składanymi telefonami dopiero raczkuje. Owszem w porównaniu do „standardowych” smartfonów, jest ich znacznie mniej, ale całość mocno się rozwija i to jedynie kwestia czasu, by kolejne telefony pojawiały na sklepowych półkach i były znacznie tańsze w porównaniu do poprzednich modeli. Dlatego też w ostatnim czasie bardzo dużo dostajemy informacji o tym, że producenci tworzą urządzenia, które już niebawem pojawią się w sprzedaży. Kilka dni temu pisałem chociażby o Galaxy Fold 3 czy Galaxy Flip Lite, a również LG przygotowuje swoje zwijane rozwiązania, także Oppo. Zdecydowanie pod tym względem się dzieje. Teraz kolejne działa wystawia Huawei wraz z Huawei Mate X2.

Kolejna generacja Huawei Mate X2 ma pojawić się w sklepach w dwóch wariantach. O samych telefonach tak na dobrą sprawę nie wiemy zbyt wiele, będziemy mieć wsparcie dla technologii 5G, a także szybkie ładowanie. Więcej informacji możemy wyciągnąć z innego źródła, gdzie dowiadujemy się, że ekran ma być całkiem sporych rozmiarów bo 8,3 cala, który będzie działał w maksymalnej rozdzielczości 2480×2200 pikseli, podobnie jak najnowszy Fold także i ten model będzie wspierał odświeżanie 120 Hz.

Jak na razie nie wiemy nic więcej na temat nowej generacji Mate X2, ale według przeciekowych danych mówi się, że oficjalnie modele te ujrzymy na początku 2021 roku i to najpewniej na targach CES. Oczywiście nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacje ze strony Huawei.

Źródło: gizchina.com