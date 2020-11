Sony już praktycznie początku swojej działalności zdecydowało w jaką stronę ich smartfony mają podążać. Bryła Xperii nie uległa drastycznym zmianom, co odróżnia zdecydowanie japończyków na tle konkurencji. Sony Xperia 5 II to mniejszy odpowiednik testowanej przez nas Xperii 1 II. Czy najnowszy flagowiec japończyków jest godną zainteresowania się opcją?

Zawartość pudełka i specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w eleganckim, charakterystycznym białym pudełku sygnowanym logiem marki i nazwą modelu, z którym mamy do czynienia. Poza papierologią i samym telefonem otrzymujemy szybką 18W ładowarkę oraz kabel USB-C.

Specyfikacja Xperii to niemalże najwyższa półka. Sercem smartfona jest flagowy układ Snapdragon 865 z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej wewnętrznej pamięci z możliwością rozbudowy. Specyfikację zwieńcza 6.1 calowy ekran z wysokim odświeżaniem 120Hz oraz ogniwo o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

Jakość wykonania i design

Aspekt wykonania smartfona nie budzi żadnych zastrzeżeń. Smartfon jest wykonany z dwóch tafli szkła Gorilla Glass 6 generacji przedzielonych aluminiową ramką. Konstrukcja jest wodoodporna, certyfikowana IP68. Całość jest bardzo dobrze spasowana, przyciski mają przyjemny, donośny skok.

Tak jak mogliśmy się tego spodziewać, Sony w kwestii designu trzyma się latami swojego charakterystycznego kanciastego wzornictwa. Bryła jest przemyślana, bardzo dobrze leży w ręce ze względu na fakt, że jest długa i wąska.. Zaczynając od panelu przedniego który w większości wypełnia kinowy ekran w proporcjach 21:9, wokół niego możemy zobaczyć symetryczne obramowanie – podbródek skrywający maskownicę głośnika (dźwięk jest więc skierowany w naszą stronę) jest wielkości górnej ramki gdzie znajduje się drugi głośnik oraz obiektyw selfie. Rewers smartfona jest niestety błyszczący – a więc łatwo zbiera odciski palców. Na tyle widzimy elegancką, małą wyspę na trzy obiektywy. Przechodząc do korpusu, zacznę od prawej strony gdzie znajdują się aż 4 przyciski – do regulacji głośności skaner linii papilarnych, asystent Google oraz fizyczny spust migawki. Po lewej stronie producent zdecydował się umieścić tackę na kartę nano SIM i kartę pamięci microSD. Dolna część ramki skrywa złącze USB-C i mikrofon, strona przeciwna złącze audio Jack 3.5 oraz mikrofon do redukcji szumów.

Wyświetlacz

Telefon został wyposażony w 6.1 calowy ekran w proporcjach 21:9, pracujący w rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli co daje 449 ppi. Matryca została wykonana w technologii OLED, jest odświeżana w 120Hz. Wyświetlacz pokrywa 80.9% panelu przedniego.

Ekran jest zdecydowanie jedną z mocniejszych stron samego smartfona. Matryca jest Amoledowa, cechuje się więc doskonałymi czerniami, niemal że nieskończonym kontrastem, bardzo dobrymi kątami widzenia czy świetnie odwzorowanymi barwami. Sony wykonało zdecydowanie dobry krok implementując modne w tym roku 120Hz do swojego flagowca. Osobiście uważam, że zdecydowanie ma to więcej sensu niż korzystanie z rozdzielczości 4K przy 60Hz, gdyż ostrość na poziomie około 450 pikseli na cal jest w zupełności wystarczająca nawet dla bardziej wprawionego oka. Producent nie zapomniał także o HDR, trybie twórcy, który znacząco poprawia barwy czy także o wyświetlaczu Always On nazwanym tu ekranem dostosowanym do otoczenia.

Aparat Fotograficzny

Sony Xperia 5 II została wyposażona w 3 obiektywy z optyką od ZEISS, są to oczywiście autorskie matryce każda z nich ma rozsądne 12 Mpx. Zaznaczam ten fakt, gdyż producenci obecnie stawiają na ilość samych megapikseli oraz obiektywów, co nie ma zazwyczaj faktycznego odzwierciedlenia na finalną jakość zdjęć.

główny 12 Mpx z przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu

ultraszerokokątny 12 Mpx z przysłoną f/2.2 i polem widzenia 124 stopni

teleobiektyw 12 Mpx z światłem f/2.4 i optyczną stabilizacją oferujący 3 krotne zbliżenie bezstratne

Są dwie aplikacje aparatu. Podstawowa jest naprawde ograniczona, nie posiada najbardziej podstawowych trybów. Na próżno szukać tu HDR, poprawy barw czy trybu nocnego. Aplikacja photo pro, cinema pro są rodem wyciągnięte z bezlusterkowców Sony Alpha. Jest to po prostu tryb pro z specjalną szatą graficzną, ciężką do nauczenia się dla osób nie mających wiele wspólnego z fotografią.

Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych są po prostu bardzo dobre. Jest wiele szczegółów, szumy są skutecznie usuwane, barwy są na pewno odwzorowywane wiernie z rzeczywistością. Autofocus działa znakomicie w każdym wypadku. Xperia 5 II ma niestety tendencje do robienia zdjęć z przepalonym niebem. Problemy rozpoczynają się gdy zaczyna brakować światła. Niestety bez dodatkowego oprogramowania w nocnych sceneriach obiektywy nie radzą sobie najlepiej. Największym moim zarzutem w stronę smartfonu jest brak trybu nocnego, który naświetla fotografowany obiekt przez pewien czas. Ponadto szczegółowość zdjęć z szerokiego kąta i obiektywu tele znacząco spada. Zdjęcia w pełnych ciemnościach więc nie mają sensu (gdy konkurencja dobrze sobie z tym radzi), zdjęcia nocne nie są najgorsze, mógłbym powiedzieć, że naturalne. Na pewno aplikacja photo pro pozwoli entuzjastom fotografii na uzyskanie lepszych efektów przy pomocy owego urządzenia.

Xperia 5 II nagrywa w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę każdym obiektywem. Wideo nagrane smartfonem są zdecydowanie bardzo dobre. Co najważniejsze są szczegółowe i płynne dzięki stabilizacji optycznej jak i elektronicznej, barwy są odwzorowane tak samo naturalnie jak w przypadku zdjęć. Podczas nagrywanie niestety nie ma możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami, co jest niestety bardzo dużym minusem. Do dyspozycji jest wbudowany tryb Slow Motion HD przy 120FPS.

Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpx i przysłonę f/2.0. Jest to niestety ta sama jednostka, którą spotkałem już w przypadku Xperii 1 II. Zdjęcia selfie nie stoją na najlepszym poziomie. W przypadku gorszego światła brakuje tu szczegółów, konkurencja w tym aspekcie radzi sobie zdecydowanie lepiej.

Bateria

Ogniwo zastosowane w telefonie ma pojemność 4000 mAh. Na obecne czasy jest to wielkość dosyć standardowa, w tym przypadku jednak radzi sobie bardzo dobrze. Wysoka częstotliwość ekranu czy wydajne podzespoły nie przeszkadzają smartfonowi w długim działaniu na jednym ładowaniu. Podczas testów Xperia uzyskiwała czasy rzędu 6 – 8 godzin czasu na ekranie, co przekłada się na 1 bardzo intensywny dzień lub 2 przy mniej obfitym użytkowaniu. Dodam, że miałem stale włączone wyższe odświeżanie 120Hz.

Ładowanie przewodowe odbywa się maksymalnie przy 21W. Ładowarka dołączona w zestawie ma moc 18W i pozwoli naładować smartfona 0-100% w około 1 godzinę i 50 minut. Czas jest ten zdecydowanie przeciętny patrząc na konkurencję, która śmiało dodaje szybsze ładowarki. Sony dodało od siebie tryb ochrony baterii, gdzie możemy ustawić limit ładowania do określonej wartości, aby zwiększyć żywotność baterii. Niestety zabrakło tu ładowania indukcyjnego czy indukcyjnego zwrotnego.

Zabezpieczenia biometryczne

Xperia 5 II standardowo wspiera poza klasycznym pinem czy hasłem tylko autoryzacje przy pomocy aktywnego skanera linii papilarnych w postaci przycisku do włączania. Działa on błyskawicznie, praktycznie w ogóle się nie myli. Aspekt ten został zdecydowanie poprawiony względem Xperii 1 II, gdzie był on zaimplementowany zbyt trochę niżej niż poziom ramki. Aspekt bezpieczeństwa jest zatem bardzo dobrze rozwiązany.

Oprogramowanie

Telefon działa na niemal czystym systemie Android 10. Sony dodaje kilka funkcji od siebie, reszta daje nam odczucia korzystania z bazowego systemu firmy z Mountain View. Poprawki z bezpieczeństwa są z 1 października 2020, a więc dosyć świeże.

Prostota i przejrzystość to najlepsze cechy Androida bez nakładek producenta. Wszystko jest na należytym miejscu. Poza trybem Stamina czy ochroną baterii jest do dyspozycji boczny sensor (który działa bardzo dobrze, ucieszyłem się, że japończycy zrezygnowali z sposobu jak działał w 1 II). System jest więc idealny dla entuzjastów Androida bez nakładek producentów.

Wydajność

Sercem smartfona jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 rozpędzając się maksymalnie do 2.84GHz z grafiką Adreno 650. Wspierany jest 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.0.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że urządzenie z takimi podzespołami będzie działać flagowo. Codzienna konsumpcja treści przy pomocy Xperii jest bardzo przyjemna ze względu na responsywność, wszystko działa natychmiastowo nie ma tu mowy o zacięciach czy gubieniu klatek. Aplikacje pozostają przez długi czas w RAMie. Granie na najwyższych możliwych detalach jest bezproblemowe, jednak urządzenie nagrzewa się w zauważalnym stopniu. Tak czy inaczej zapas mocy pozostanie na długie lata.

Multimedia

Konsumpcja multimediów na Xperii to czysta przyjemność. Całe zaplecze jest tutaj więc obecne zaczynając od wymierającego złącza Audio Jack 3.5mm, do którego podłączymy słuchawki czy nawet mikrofon, po głośniki stereo dosyć dobrej jakości (chociaż spodziewałem się jednak nieco lepszych basów czy wysokich tonów). Urządzenie wspiera także technologie takie jak Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX. Ciekawostką jest także wibracja dynamiczna, która synchronizuje silniczek wibracji z obecnie odtwarzanym dźwiękiem (niestety wibracje w smartfonie nie porywają, są bardzo przeciętnej jakości).

Łączność

Urządzenie w kwestii łączności posiada wszystko najważniejsze. Do dyspozycji jest dwuzakresowe WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax działające na częstotliwościach 2.4 oraz 5 GHz. Mamy także GPS, Bluetooth 5.1, GPS oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło też USB-C 3.1 do szybkiego transferu plików. Smartfon wspiera także sieć 5G. Zaplecze to jest więc kompletne a zarazem wystarczające.

Podsumowanie

Sony Xperia 5 II to moim zdaniem lepszy i tańszy odpowiednik Xperii 1 II. Wiele rzeczy zostało usprawnione na przykład rozmiar (chociaż smartfona nie możemy nazwać kompaktowym) wyświetlacz z rozdzielczością FullHD i wysokim 120Hz odświeżaniem. Niektóre funkcje fotograficzne zostały nieco okrojone, jednak pod tym względem przeciwnicy zbyt przesadzonych i nie realistycznych zdjęć konkurencji znajdą plusy z zaznaczeniem, żeby wykorzystać 100% potencjału fotograficznego trzeba się tą dziedziną interesować. Zabrakło tu niestety ładowania indukcyjnego, czy indukcyjnego zwrotnego, gdzie konkurencja w o wiele tańszych propozycjach oferuje takie feature. Urządzenie polecałbym jednak entuzjastom fotografii, fanom czystego Androida czy po prostu zwolennikom marki.