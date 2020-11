Tak na dobrą sprawę dobrze kurz i pył nie opadł po ostatniej premierze składanego telefonu od koreańskiego producenta, a dostajemy już kolejne doniesienia o następnych rozwiązaniach wykorzystujących składany telefon. O tym, że Samsung chce mocno rozbudowywać swoje portfolio urządzeń w tej kategorii wiemy już od pewnego czasu. Tak na dobrą sprawę minęło około półtora roku od debiutu Galaxy Fold, a już na rynku mamy z logiem Samsunga trzy składane rozwiązania. Owszem jak na razie są to telefony dedykowane osobom z zamożniejszym portfelem, ale możliwe że już w niedalekiej przyszłości sytuacja ulegnie zmianie.

Jak na razie są to jedynie poszlaki, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Galaxy Z Flip Lite będzie najtańszym składanym telefonem dostępnym na rynku. Już Galaxy Z Flip kosztowały zauważalnie mniej bo około 6800 zł, jeśli odejmiemy od tej kwoty około półtora tysiąca jesteśmy w stanie zakupić taki telefon za około 5000-5500 zł, co nadal jest wysoką kwotą, ale porównując ją do chociażby cen flagowych modeli z tego roku nie jest to już astronomiczna kwota. Oczywiście jak na razie są to jedynie plotki i możliwe, że debiut urządzenia nie odbędzie się finalnie w 2021 roku, lecz jeszcze później. Konkurencja również nie śpi i już od dłuższego czasu mówi się o telefonach Xiaomi, które również mają być składane.

Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta.

