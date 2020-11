Dzisiaj się trafiło, że na naszym portalu królują informacje związane ze składanymi telefonami. Czy będzie tak, że za dwa, trzy lata każdy z nas będzie miał taki telefon u siebie w kieszeni? Cóż trudno w tym momencie coś bliżej na ten temat powiedzieć, ale widać, że Koreańczycy inwestują sporą część zasobów w rozwój tej technologii. Czego dowodem są chociażby liczne (jak na standardy flagowców) premiery składanych urządzeń.

Według jednego z leaksterów, wynika, że najbliższy flagowy składany smartfon od Samsunga będzie naszpikowany nową technologią, którą próżno szukać nawet wśród innych flagowych modeli koreańskiego producenta. Pierwsze to przednia kamera do selfie, która ma być schowana pod wyświetlaczem. O tej technologii mówi się od dobrych kilku lat, jednak w praktyce w seryjnie produkowanym modelu telefonu próżno jej szukać, więc wydaje się, że najnowsze urządzenie Samsunga to dobra decyzja jeśli chodzi o debiut tego rozwiązania. Dodatkowo Koreańczycy wykorzystają ultracienkie szkło nowej generacji UTG, dzięki czemu telefon, a przede wszystkim wyświetlacz będzie lepiej chroniony przed uszkodzeniem. Kolejną nowością będzie rysik S-Pen, który dobrze jest znany wszystkim fanom linii Galaxy Note. W tym wypadku ma mieć ostrzejszą końcówkę, która ma być znacznie bardziej precyzyjna od poprzedników.

Powiem szczerze, że jeśli takie nowości zaserwuje nam Samsung przy okazji premiery Galaxy Fold 3 możemy spać spokojnie, osobiście liczę, że mimo wszystko uda się powiększyć nieco baterię i zmniejszyć gabaryty urządzenia, ale tutaj niestety jedno wyklucz drugie. Czekacie na najnowszy składany telefon od Samsunga? Myślicie, że Samsung Galaxy Fold 3 podbije rynek mobilnych technologii?

