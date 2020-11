Huawei sprzedaje submarkę Honor, by mogła przetrwać

Około 1,5 roku bez usług Google u Huawei’a zleciało już szybko. Firma wciąż stara się jak tylko może aby zapewnić sobie dochód bez dostępu do amerykańskich rozwiązań. Ban handlowy z USA dotknął nie tylko chińskiego producenta, ale i jego submarkę Honor.

Bardziej budżetowa marka Honor kierowana do młodszych użytkowników oficjalnie przechodzi w ręce nowego właściciela. Huawei chcąc ratować przyszłość marki Honor postanowił ją sprzedać, aby odciąć zależności. Prawa do marki Honor przejęło chińskie konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Oficjalnie nie wiadomo nic o kwocie transakcji, przecieki mówią jednak, że mowa o $15,2mld. Huawei poprzez sprzedanie marki odcina się od działalności business’owej z nią związaną, co ponownie otwiera przed Honor’em amerykańskie drzwi. Nowi właściciele marki mają respektować zawarte dotychczas umowy związane z marką. Zmiana właściciela nie powinna mieć wpływu na kierownictwo wyższego szczebla, dział Research and Development ani filie zewnętrznych firmy.

Nowy właściciel Honor’a niestety nie przyniesie usług Google do dotychczas wydanych urządzeń, którym tych usług brakuje. Możemy być za to pewni, że nowe smartfony Honor’a wkrótce ukażą się z usługami Google Mobile Services. Końca dobiegną także problemy z aktualizacjami systemu, możemy się spodziewać wsparcia dla Android’a 11 i kolejnych wydań nakładki graficznej Magic UI.