Niedawno na portalu Geekbench został zauważony flagowy układ Qualcomma na rok 2021 Snapdragon 875. Wcześniej w tym roku pojawiły się także pierwsze benchmarki ukazujące wydajność Exynos 2100, czyli CPU, który będzie napędzał flagowe galaktyki w Europie. Leakster Ice Universe, twierdzi, że autorski układ Samsunga będzie wydajniejszy od Snapdragona.

I am worried about the Snapdragon 875, I hope this is not the final result, otherwise it will be beaten by Exynos 2100, which has a multi-core score of 4000.😑 pic.twitter.com/fJXDszb6Hh

— Ice universe (@UniverseIce) November 17, 2020