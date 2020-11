Samsung na początku obecnego roku wydał Galaxy S10 Lite – nazwa sama mówi, że miał być to bardziej odchudzony przedstawiciel linii S10, który nawet na naszym rynku posiadał procesor Qualcomma. Samsung Galaxy S20 FE 5G to zdecydowanie tańszy reprezentant sztandardowej serii koreańskiego producenta z Snapdragonem w środku. Czy warto zainteresować się nieco okrojonym flagowcem Samsunga? Zapraszam do lektury recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w minimalistycznym opakowaniu. Środek pudełka, zestaw dołączony do samej galaktyki jest zdecydowanie podstawowy. Poza samym urządzeniem otrzymujemy ładowarkę o mocy 15W, kabel USB-C oraz papierologię. Wartym zaznaczenia faktem jest założona folia chroniąca ekran przez producententa.

Pod względem specyfikacji otrzymujemy bardzo solidny zestaw. Sercem S20 FE 5G jest wymarzony przez europejskich konsumentów zdecydowanie rozsądniejszy Snapdragon 865 z 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane użytkownika. Do zestawu dochodzi bateria 4500mAh oraz trzy w pełni użyteczne obiektywy na tylnej wysepce.

Jakość wykonania i design

Wykonanie i dobór materiałów to elementy, na których producent musiał zaoszczędzić aby móc zaoferować tak kompletne urządzenie. Front smartfona to szkło Gorilla Glass 3 generacji cechujące się wyższą odoprnością na zarysowania anieżeli stłuczenia. Tył zaś jest wykonany z matowego tworzywa sztucznego, korpus to już aluminium. Całość jest bardzo dobrze spasowana a guziki mają wyraźny, wyczuwalny skok. Warto dodać, że konstrukcja jest certyfikowana IP68.

Urządzenie pod względem wyglądu przypomina bardziej tegoroczną serię A niż S. Front to w większości płaski wyświetlacz z charakterystycznym otworem na aparat umiejscowiony na środku, wokół ekranu są widoczne symetryczne ramki, z nieco większym podbródkiem. Ramka wystaje nieznacznie poza ekran, co niestety czuć w codziennym korzystaniu – szczególnie przy nawigowaniu po systemie przy pomocy pełnoekranowych gestów. Przechodząc do korpusu standardowo po prawej stronie mamy przyciski do wybudzania i regulacji głośności, na dole pierwszy głośnik (drugi do rozmów, mówimy tu o konfiguracji stereo), złącze USB-C oraz mikrofon główny. Po przeciwnej stronie, na górnej częsci korpusu znajdziemy uszczelnioną tackę hybrydowego dual SIM (2x nano SIM, nano SIM + microSD) oraz mikrofon do redukcji szumów. Panel tylny skrywa elegancką wyspę na aparaty. Galaktyce nie można odmówić urody, jest to zdecydowanie mogący podobać się telefon. Tył jest matowy więc odciski palców są mniej widoczne.

Wyświetlacz

Smartfon został wyposażony w 6.5 calowy ekran pracujący w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, a więc mówimy tu o wartości 405 piksel na cal. Matryca została wykonana w technologii Super AMOLED i jest odświeżana w 120Hz. Wyświetlacz pokrywa 85.7% panelu przedniego.

Ekran jest bardzo mocną stroną S20 FE 5G. Faktem jest to, że w porównaniu do pierwszo wydanych S20 matryca jest minimalnie gorszej jakości. Nie patrząc na ten fakt, bez bezpośredniego porównania jednak każdego, nawet bardziej wymagającego użytkownika powinna zadowolić. Cechuje się ona prawdziwymi czerniami, niemal nieskończonym kontrastem, bardzo dobrymi kątami widzenia czy świetnie odwzorowanymi barwami. Tak jak inne tegoroczne flagowe smartfony Samsunga S20 FE 5G może pochwalić się odświeżaniem ekranu na poziomie 120Hz. Daje to uczucie, że mamy do czynienia z jeszcze szybszym urządzeniem. Jako iż jest to AMOLED producent zdecydował zaimplementować optyczny skaner linii papilarnych zaszyty pod ekranem oraz standardowo dostępny jest wyświetlacz Always On. Jasność minimalna jak i maksymalna są na dobrym poziomie, bez problemu skorzystamy ze smartfona w pełnym słońcu.

Aparat

Koreański producent w swoich flagowych telefonach zawsze implementuje aparaty najwyższej jakości. W tym przypadku mamy trzy najpotrzebniejsze obiektywy.

Główny 12 Mpx z przysłoną f/1.8 oraz optyczną stabilizacją obrazu

Szerokokątny 12 Mpx z światłem f/2.2 i polem widzenia 123 stopni

Teleobiektyw 8 Mpx z przysłoną f/2.4 z optyczną stabilizacją obrazu, oferujący 3 krotne zbliżenie bezstratne i 30 krotne cyfrowe

Aplikacja aparatu Samsunga jest dopracowana, czytelna i prosta. Wszelkie funkcje są na należytym miejscu, łatwo je wywołać. Poniżej zamieszczam screeny aplikacji.

Zdjęcia wykonane smartfonem są zdecydowanie na flagowym poziomie. W tym przypadku hardware jak i oprogramowanie wykonuje dobrą pracę. Zdjęcia są ostre, pełne detali, barwy zazwyczaj podkręcone, miłe dla oka podbijane przez sztuczną inteligencję, HDR spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Zakres tonalny jest na dobrym poziomie. W scenerii dziennej zdecydowanie łatwiej jest o dobre, szczegółowe zdjęcia. W nocy Galaxy S20 FE 5G radzi sobie także bardzo dobrze – szczególnie główny obiektyw w połączeniu z trybem nocnym. Szeroki kąt oraz teleobiektyw potrzebują nieco więcej światła, chociaż tryb dłuższego naświetlania także spełnia tu swoje zadanie. W aplikacji znajdziemy także kilka ciekawych trybów które pomogą wykonać portrety (live focus) czy tryb żywność, który podbija zdecydowanie kontrast fotografowanym obiektom.

Smartfon nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K/60FPS. Tryb ten jest zarezerwowany dla głównego jak i przedniego obiektywu. Gdy chcemy nagrywać w 60 FPS nie ma jednak możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami. Gdy zejdziemy tryb niżej 4K przy 30 klatkach na sekundę śmiało możemy przełączać się między wszystkimi dostępnymi oczkami, nawet przednim. Jest także tryb Slow Motion FullHD/12FPS czy Super Slow Motion HD/960 FPS. Dostępny jest również tryb nazywany duża stabilność 30FPS/1080p. Telefon w praktyce radzi sobie znakomicie, nagrania są płynne, stabilizowane i pełne detali.

Przedni obiektyw ma rozdzielczość 32Mpx i przysłonę f/2.2. Zdjęcia wykonane przednim oczkiem wychodzą bardzo dobrze. Są pełne detali, barwy miłe dla oka. Tryb live focus pomaga w zdjęciach portretowych, rozmazując drugi plan. Każdy entuzjasta zdjęć typu selfie doceni możliwości jakie oferuje smartfon.

Bateria

Samsung Galaxy S20 FE 5G został wyposażony w ogniwo o pojemności 4500 mAh. Wielkość ta jest w zupełności wystarczająca nawet dla tak wydajnych komponentów. Podczas testów urządzenie wykazywało czasy na ekranie rzędu 5 – 7 godzin SoT przy stale włączonym taktowaniu 120Hz. Na LTE podczas intensywnego użytkowania bateria wystarczy na jeden dzień bez ładowania, na WiFi to już około półtorej dnia na jednym ładowaniu.

Urządzenie wspiera maksymalnie 25W ładowanie przewodowe. Ładowarka w zestawie ma 15W, więc nie pozwala to na wykorzystanie 100% potencjału. Prędkość ładowania jednak nie zawodzi. Od 0 do 100% ładuje ona w 1:40h. Patrząc jednak na konkurencję sam fakt, że ta ładowarka jest obecna w zestawie jest dużym plusem. Smartfon naładujemy także indukcyjnie w standardzie QI maksymalnie w 15W. Dostępne jest także ładowanie bezprzewodowe zwrotne o mocy 4.5W. Pod tym aspektem jest więc znakomicie.

Zabezpieczenia biometryczne

Telefon poza standardowym hasłem można odblokować za pomocą optycznego skanera linii papilarnych zaszytego pod ekranem lub rozpoznawania twarzy przy pomocy przedniej kamerki.

Czytnik w S20 FE jest błyskawiczny, rzadko zdarza się aby się pomylił. Aby przejść do ekranu głównego wystarczy dosłownie na ułamek sekundy przyłożyć palec. W przypadku gdy mamy zabrudzony lub mokry palec jest niestety problem, ze względu gdyż skaner wykorzystuje światło do detekcji linii papilarnych. Do zestawu dochodzi jednak rozpoznawanie twarzy bazujące na przedniej kamerze do selfie. Sposób ten jest wiadomo mniej bezpieczny, gdyż odbywa się w 2D, nie można mu jednak odmówić responsywności. W ustawieniach można takżę wybrać czy chcemy pozostać na ekranie blokady do czasu przeciągnięcia palcem czy jednak ma się odbyć to natychmiastowo. Autoryzacja smartfona wypada więc bardzo dobrze.

Oprogramowanie

Smartfon działa na Androidzie 10 z autorską nakładką producenta OneUI 2.5. Poprawki bezpieczeństwa są aktualne, bo z 1 listopada 2020.

Screenshot_20201115-115133_One UI Home



Screenshot_20201115-115157_One UI Home



Screenshot_20201115-115146_One UI Home



Screenshot_20201115-115320_One UI Home



Screenshot_20201115-115218_One UI Home



Screenshot_20201115-115242_Settings



Screenshot_20201115-115310_Settings



Nakładka Samsunga jest zdecydowanie jedną z najlepszych dostępnych na rynku. Jest przejrzysta, nowoczesna, prosta i funkcjonalna. System jest dopracowany, idzie w zdecydowanie dobrą stronę. Każdy kto miał wcześniej styczność z urządzeniami koreańskiego producenta odnajdzie się w obecnym systemie.

Wydajność

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy Snapdragon 865 rozpędzając się maksymalnie do zegara 2.84 GHz z grafiką Adreno 650. Wspierany on jest 6GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0.

Screenshot_20201103-003017_AnTuTu Benchmark



Screenshot_20201103-005127_AnTuTu Benchmark



Screenshot_20201115-114945_Geekbench 5



Urządzenie o takiej specyfikacji musi działać flagowo. Jest w zupełności tak, jak możemy się tego spodziewać. Telefon jest responsywny, nie ma tu mowy o zacięciach czy gubieniu klatek. Wymagające gry nawet na najwyższych możliwych detalach nie sprawiają galaktyce żadnego problemu. Kultura pracy w postaci temperatury także jest na dobrym poziomie, przy bardziej wymagających operacjach smartfon nagrzewa się nieznacznie, w sposób który nie przeszkadza w komfortowej konsumpcji treści.

Multimedia

Telefon został niestety pozbawiony złącza Jack 3.5mm – więc trzeba zaopatrzyć się w słuchawki USB-C lub przejściówkę czy korzystać z słuchawek bezprzewodowych na bluetooth. Do dyspozycji są głośniki stereo. Grają one donośnie, czystość na wyższych głośnościach także nie pozostawia zastrzeżeń. Brakuje jednak im nieco basów, tony wysokie są na dobrym poziomie.

Łączność

Urządzenie w kwestii łączności jest kompletne. Do dyspozycji jest dwuzakresowe WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax działające na częstotliwościach 2.4 oraz 5 GHz. Mamy także GPS, Bluetooth 5.0, GPS oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło też USB-C 3.1 do szybkiego transferu plików. Smartfon obsługuje także SmartView, Samsung DeX, Dolby Atmos czy obsługę USB-C do displayport przewodowo. Istnieje także możliwość połączenia telefonu z systemem Windows.

Podsumowanie

Samsung Galaxy S20 FE 5G to zdecydowanie najlepszy i najrozsądniejszy wybór z rodziny S20. Urządzenie posiada niemalże wszystko, czego potrzebujemy naszym smartfonie. Ma praktycznie same zalety, kilka nieznacznych wad, które trzeba wybaczyć patrząc na pryzmat ceny i możliwości jakie oferuje. Do zalet należą świetny ekran z wysokim odświeżaniem, wydajne komponenty z Snapdragonem 865 na czele, ładowanie indukcyjne i indukcyjne zwrotne czy jakość aparatów i zdjęć, które wykonują. W kwocie 3365 zł otrzymujemy telefon spełniający każde zadanie, z zapasem mocy na kilka lat. Moim zdaniem zasługuje na miano najciekawszego i najlepiej wycenianego obecnie flagowca.