Nasz cykl związany z urządzeniami smart home i ich konfiguracją składa się z trzech artykułów. Pierwsze dwa znajdziecie pod adresem oraz tutaj. Trzeci z tekstów będzie dotyczyć zaawansowanych rozwiązań. Wykorzystywać będą prócz „zwykłych czujników” inne ciekawe urządzenia, które również można połączyć automatyzacjami, które tworzyliśmy we wcześniejszych częściach poradnika.

O jakie urządzenia można rozbudować smart home?

Mamy już w swoim domu zainstalowane kilka różnych czujników chociażby otwarcia drzwi, zalania czy ruchu. Jednak chcemy, by nasz smart home był jeszcze bardziej zaawansowany i ciekawszy. Jakie można zakupić kolejne urządzenia? Swój smart home rozbudowałem tak właściwie o trzy różne sprzęty, które przede wszystkim wyręczają w części obowiązków domowych. Z drugiej strony będą dbały o moje zdrowie i samopoczucie podczas mieszkania w czterech kątach. W tym celu rozbudowałem swój smart home o trzy urządzenia: inteligentny odkurzacz, oczyszczacz powietrza oraz nawilżacz powietrza. Takie trio z jednej strony będziemy mieć czysto w mieszkaniu ze względu właśnie na kurz i pył z podłogi, a z drugiej strony odpowiednią wilgotność i mniejszą ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Szczególnie takie sprzęty polecam alergikom czy osobom, które mają małe dzieci w domu. Co ważne każde z tych urządzeń jest smart i można ciekawie wykorzystać w automatyzacjach w swoim domu.

Xiaomi to firma, która szturmem zdobyła rynek technologiczny na całym świecie. Początki firmy były dosyć skromne. Wszystko zaczęło się od stworzenia oprogramowania dla telefonów czyli MIUI. Początkowo Chińczycy zajmowali się tylko i wyłącznie softwarem, a dopiero później weszli na rynek mobilnych technologii. Rozwój firmy był ogromny. W przeciągu raptem dziesięciu lat firma tak właściwie z niewielkiego zaplecza technologicznych geeków rozrosła się do takich rozmiarów, że aktualnie notowana jest wśród 500 największych firm na świecie według Forbesa, a rokrocznie wypuszcza na sklepowe półki kilkaset różnych urządzeń. Z przeróżnych działów i kategorii. Począwszy od technologicznych rozwiązań, poprzez rozwiązania AGD, skończywszy na parasolkach czy butach. Z całą pewnością Xiaomi to ewenement na skalę światową. Firma, która powstała z pasji i od samego początku jej założyciel Lei Jun miał wizję tego co chce osiągnąć i jak to zrobić.

Zaawansowane automatyzacje

Po pierwsze każde z urządzeń należy wcześniej wstępnie skonfigurować. W tym celu odpalamy aplikację Mi Home i dodajemy kolejne sprzęty. Aplikacja prowadzi nas za rękę w każdym punkcie więc ten proces jest naprawdę bardzo prosty i szybki (czasem się zdarzy, że może potrwać nieco dłużej), ale ogólna zasada przy całej trójce czyli odkurzacz, nawilżacz i oczyszczacz powietrza jest taka sama. Kilka słów o samych urządzeniach, które mam w swoim smart home. Oczyszczacz Xiaomi Mi Air Purifier 3H bez problemu przyłączycie do swojego smart home. Mamy możliwość wprowadzania go w kilka różnych trybów działania. Od cichego nocnego poprzez automatyczny, który będzie sam sprawdzał jakiej jakości jest powietrza i dostosowywał moc działania. Ciekawym dodatkiem jest również wyświetlacz, z poziomu którego sprawdzimy bez zaglądania do aplikacji jakiej jakości jest powietrze. Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro to również kawał ciekawej technologii. Laserowe mapowanie pomieszczeń, integracja z Google Home i asystentem głosowym czy czyszczenie na morko i sucho. Zdecydowanie więcej opcji znajdziemy gdy opalimy aplikację Xiaomi Home. Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier może jest najmniej naszpikowany technologią, ale mimo wszystko jest smart. Po pierwsze automatycznie sprawdza poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu możemy mu zadać utrzymywanie konkretnej wilgotności. Po drugie czujniki otwarcia pokrywy i braku wody, urządzenie samo nas poinformuje odpowiednią zwrotną informacją. A to wszystko również można zautomatyzować z innymi urządzeniami od chińskiego producenta.

Jak w takim razie można wszystko ze sobą połączyć?

Mając wszystkie urządzenia podpięte do aplikacji Mi Home, możemy zacząć używać automatyzacji z nimi związanych. Po pierwsze warto, by nasz odkurzacz w konkretnych godzinach (najlepiej gdy nas nie ma w mieszkaniu) posprzątał całe lokum. W moim wypadku ustawiłem cały proces na godzinę 13. Następnie chciałem, żeby po zakończeniu sprzątania, oczyszczacz powietrza przełączył się z trybu nocnego na automatyczny. Najprościej wybrać nową automatyzację – odkurzacz, następnie akcję gdy wróci w celu naładowania. Później gdy zakończy wybrać nasz odświeżacz powietrza i przełączyć w tryb automatyczny. Całość powinna działać za każdym razem gdy nasz odkurzacz będzie kończył pracę. Podobnie możemy zrobić wykorzystując w tym celu czujniki otwarcia okien. Po otwarciu okna może nam przechodzić oczyszczacz powietrza w tryb automatyczny. Podobnych rozwiązań jest naprawdę ogrom i sami możecie testować różne automatyzacje. Nie wszystkie będą mogły działać tak jak zamierzaliście, ale najczęściej po krótkich testach całość możecie w łatwy sposób zoptymalizować, tak by działała bez zarzutów.

Cały cykl związany ze smart home miał na celu pokazać Wam jakie możliwości dają nam dzisiejsze inteligentne sprzęty. Za relatywnie niewielkie pieniądze, możemy bawić się w różnego rodzaju automatyzacje i w razie zwiększenia budżetu dokupić kolejne sprzęty.