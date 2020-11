Chiński producent w ostatnim czasie mocno rozbudowuje swoje portfolio o kolejne urządzenia. Jeszcze w ubiegłym roku poznawaliśmy co roku dwa nowe flagowe modele. Jeden podstawowy model, który po jakieś pół roku był odświeżany do wersji z oznaczeniem T. Później dodano model z dopiskiem Pro. Dodatkowo w międzyczasie pojawiły się kolejne urządzenia już z niższej półki cenowej. OnePlus stopniowo rozbudowuje swoje portfolio o kolejne pozycje i tym razem będą trzy model OnePlus 9, OnePlus 9 Pro i ostatni jeszcze nie nazwany OnePlus 9 Lite.

Podstawowy model OnePlus 9 zostanie wyposażony w ekran o odświeżaniu 144 Hz, do tego dojdzie technologia szybkiego ładowania o mocy 60 W, 40 W mocy ładowania przy wersji bezprzewodowej. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze najmocniejszy aktualnie na rynku Snapdragon 875. Niestety o pozostałej dwójce czyli OnePlus 9 Pro i najtańszej wersji Lite. Najpewniej na przestrzeni następnych kilku tygodni będą się pojawiały kolejne informacje na temat poszczególnych modeli. Znając jednak do tej pory wydawnicze plany chińskiego producenta największą różnicą między podstawową wersją a Pro będzie aparat.

Podsumowując najpewniej w przyszłym roku poznamy jeszcze więcej nowych urządzeń od chińskiego producenta. OnePlus zaczyna mocno rozbudowywać portfolio smartfonów, ale akurat dla są to bardzo dobre informacje.

Źródło: gizchina.com