Jeszcze nam nieznany smartfon chińskiego giganta pod nazwą kodową M2012K11C pochwalił się wynikami na portalu Geekbench. Wynik testu najnowszego urządzenia napędzanego flagowym układem Qualcomma jest nawet bardziej niż zadowalający

Urządzenie jest napędzany przez (prawdopodobnie) najnowszy układ Snapdragon 875 wykonany w 5nm litografii, z grafiką Adreno 660. Jednostka centralna ma do dyspozycji 6GB pamięci operacyjnej. Jak widzimy na fragmencie kodu, procesor ma się składać z pojedynczego rdzenia Cortex-X1 rozpędzającego się do 2.84GHz, trzema Cortex-A78 z 2.42GHz oraz czterema energooszczędnymi rdzeniami Cortex A-55 z zegarami 1.8GHz.

Nazwa M2012K11C to najprawdopodobniej po prostu Mi 11, który uzyskał 1105 punktów pojedynczego rdzenia oraz 3512 w teście na wielordzeniowość. Możemy się spodziewać iż jest to prototyp, gdyż podstawowa Mi 10 oferowała więcej, bo 8GB pamięci RAM, tutaj jest 6GB możemy więc spekulować, że ilość taka została zaimplementowana na potrzeby testów. Snapdragon 875 ma zostać ogłoszony 1 grudnia oraz Xiaomi przez pewien okres ma posiadać do niego prawa na wyłączność.