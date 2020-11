Powiem szczerze, że po ostatnich dwóch, trzech latach w których to technologia nieco stała w miejscu (myślę tutaj przede wszystkim o ciekawszych nowinkach, nowych rozwiązaniach) od ubiegłego roku można zaobserwować bardzo ciekawy trend związany ze składanymi telefonami. Do tej poryjuż między innymi Samsung, Motorola czy Huawei zdecydowali się zaprezentować światu swoje pierwsze składane urządzenia. Jednak osobiście czekam w tym temacie na odpowiedź pozostałych chińskich producentów chociażby Xiaomi czy Oppo. Widać jednak, że w tej materii coś się zaczyna dziać więcej i najpewniej już w przyszłym roku otrzymamy pierwszy składany telefon od Xiaomi.

W przypadku składanego telefonu chińskiego producenta mówi się naprawdę bardzo długo. Ponad rok temu wyciekło nagranie właśnie ze składanym telefonem od Xiaomi, ale od tej pory nie pojawiały się żadne konkretne informacje na temat tego smartfona. Może się okazać, że już niedługo poznamy nową generację Mi Mixa. To urządzenia, które w dużym stopniu łamały podstawowe schematy związane z telefonami. Pierwsza generacja to przede wszystkim jeden z pierwszych praktycznie bezramkowych urządzeń, później przyszła kolej na telefon slider. Teraz składany telefon. Mi Mix może być naprawdę ciekawą propozycją, tym bardziej, że to nie jedyna nowa technologia.

Przełomowym rozwiązaniem jest również technologia szybkiego ładowania. Tutaj ma zostać złamana kolejna bariera. Według przeciekowych informacji nowy Mi Mix będzie mógł ładować z mocą 200 W. Powiem szczerze, że taka wartość robi duże wrażenie i jednak obawiam się jak takie rozwiązanie będzie działać w praktyce. Czy telefon będzie się grzał, jak szybko naładuje całe ogniwo itd.

Oczywiście jak na razie powyższe informacje są jedynie plotkami, ale jak to bywa w tego typu plotkach może w nich również być ziarno prawdy. Czas pokaże jaki telefon zaprezentuje Xiaomi. Liczę, że ta chińska marka dołączy do wyścigu zbrojeń jeśli chodzi o składane telefony.

Źródło: pocketnow.com