W przypadku nowych technologii najczęściej dzieje się tak, że w momencie gdy producent/twórca prezentuje światu najnowszą wersję oprogramowania czy urządzenia od pewnego czasu trwają już prace nad jego następcą. Jest to normalne i zrozumiałe, chodzi o to by zachować ciągłość w wydawaniu kolejnych generacji/wersji oprogramowania czy urządzeń. Taki proces też w ostatnich latach mocno się wydłużył, coraz częściej się zdarza, że trwa to dwa razy dłużej niż jeszcze kilka lat temu.

Tak na dobrą sprawę jeszcze dobrze nie pojawiła się na większości urządzeniach od chińskiego producenta najnowsza stabilna wersja MIUI, a my już mówimy o trzynastej generacji oprogramowania. Więcej o nadchodzącym MIUI 13 poznamy najpewniej już jutro, bowiem właśnie 5 listopada rozpoczyna się konferencja Xiaomi Mi Developer Conference. Jak na razie z nowości jakie wyciekły do internetu mówi się o przebudowanym systemie zarządzania energią, ale jak całość ma działać w praktyce okaże się dopiero gdy dostaniemy chociażby betę nakładki. Najpewniej ta pojawi się za jakiś czas, ale najczęściej wymieniane jest pierwsze półrocze przyszłego roku. Jednak zanim poznamy oficjalnie MIUI 13 możemy się zapoznać z prawdopodobną listą urządzeń, które otrzymają wcześniej wspominane przeze mnie oprogramowanie.

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9 Prime

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro

POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M2 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że powyższa lista zdecydowanie nie jest oficjalną. Może się jeszcze wiele zmienić w tym kontekście, więc trzeba ją brać z przymrużeniem oka. Jednak to co pozytywnie zaskakuje to ilość urządzeń, choć w poprzednich latach Xiaomi aktualizowało nawet czteroletnie modele, tutaj mamy jedynie urządzenia z ubiegłego roku, więc możliwe że jeszcze zostanie rozbudowana ta lista o kolejne pozycje. Wasze urządzenie od Xiaomi znajduje się na tej liście? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gizchina.com