Samsung jest znany głównie z swoich smartfonów linii Galaxy S, Note czy w ostatnim czasie Z. Koreański producent na poszczególne rynki decyduje się wyposażać swoje flagowce (i nie tylko) w autorskie układy procesorów – Samsung Exynos. Istnieją także na rynku marki, które już sięgają po rozwiązania koreańczyków między innymi Motorola czy niedawno Vivo, które niedawno zadebiutowało oficjalnie w naszym rynku. Informacje w internecie wskazują na to, że Exynosy trafią także do smartfonów Oppo i Xiaomi.

Exynos w tym roku nie zaprezentował się najlepiej

Jak już wszyscy wiemy rozwiązanie od Samsunga jeszcze nie dogania konkurencji. Exynos 990 szczególnie w tym roku pokazał przepaść między Snapdragonem. Nie można było jednak odmówić mu wydajności, jest to nadal wydajny układ lecz ma problemy z nagrzewaniem się co prowadzi do throttlingu (spadku wydajności), nadmiernie gorąca obudowa pogarszała zdecydowanie odczucia z korzystania Note’a 20 Ultra.

Kolejne chińskie smartfony napędzane przez Exynosy

Według informacji Samsung ma zaopatrywać takie marki jak Xiaomi czy Oppo. Będzie zdecydowanie to szansa na ulepszenie swoich układów oraz pokazanie co koreańczycy potrafią. Obie marki chętnie korzystają z procesorów Snapdragon czy MediaTek, Samsung Exynos więc przy współpracy z takimi markami będzie musiał liczyć się z tym, że konkurencja jest do przodu względem nich.

Jakiś czas temu do internetu wyciekły Benchmarki Exynosa 1080 którego wydajność przewyższa flagowego Snapdragona 865+, procesor ma w przyszłości trafić do Vivo X60. Wiemy także o nadchodzącym Vivo S6 5G napędzanym przez Exynosa 980.

Wszystko wskazuje na to, że Exynos 981 jest w fazie prac i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że już niebawem ujrzymy nowe smartfony Xiaomi i Oppo napędzane przez ten procesor.