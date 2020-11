Aktualnie każdy z nas chce mieć już inteligentny dom. Kilka, kilkanaście lat temu było to wytworem wyobraźni pisarzy science-fiction. Jednak teraz tak na dobrą sprawę każdy może sobie pozwolić na szczyptę nowoczesnej technologii w swoim domu. Ten artykuł przygotuje Was do pierwszego zakupu urządzeń smart home. Przeprowadzi Was przez cały proces konfiguracji i pokaże w jaki sposób można go rozbudowywać w przyszłości.

Smart home – co warto kupić na początek?

Tak na dobrą sprawę, w przypadku inteligentnego domu możemy mieć już podstawową zabawę kupując kilka żarówek. Dzięki nim będziemy mogli bez przeszkód sterować oświetleniem za pomocą smartfona. Jednak gdy chcemy rozbudować naszą domową technologię warto się zaopatrzyć w kilka dodatkowych rozwiązań, które nie są szczególnie drogie, ale dają spore możliwości.

Zanim jednak zaczniesz zakupy do swojego smart home trzeba wiedzieć kilka podstawowych informacji. Po pierwsze nie wszystkie urządzenia różnych producentów są ze sobą wzajemnie kompatybilne. Owszem część z nich można sparować, ale efekt bywa mizerny. Warto więc jeśli chcesz się pobawić smart home, na początek postawić na jeden ekosystem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że całość będzie ze sobą kompatybilna. Ja w poniższym artykule wykorzystałem rozwiązania przygotowane przez Xiaomi. W tym wypadku mamy dostęp do tak zwanego protokołu Zigbee. Jest to rodzaj komunikacji między urządzeniami wykorzystujący fale radiowe. Ma tę przewagę nad chociażby połączeniem Wi-Fi że jest znacznie szybszy i mniej zawodny, a przy tym bezpieczniejszy przy codziennym korzystaniu. By korzystać z kilku różnych urządzeń musimy być wyposażeni w bramkę, która będzie swego rodzaju mózgiem i łącznikiem między urządzeniami, a smartfonem. Jednak o tym za chwilę. Poniżej znajdziecie kilka rzeczy, które warto zakupić na start by mieć już spore pole do popisu jeśli chodzi o smart home.

Asystent głosowy

Nie jest to must have zakupów, ale daje poczucie bardzo ciekawej integracji i możliwości sterowania praktycznie całym naszym mieszkaniem bez użycia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń takich jak pilot, włączniki itd. Na rynku asystentów głosowych jest kilka, wśród nich można znaleźć ten dedykowany od Apple, Google czy Amazonu. Osobiście polecałbym wybranie drugiej wersji czyli Google Home mini. To rozwiązanie kosztuje aktualnie niespełna 100 zł, a za te pieniądze dostajemy przyzwoity głośnik w wbudowanym asystentem głosowym. Co prawda nie działa on w pełni w języku polskim. Aplikacja na telefon czyli Google Home jest w całości po polsku, ale niestety komendy musimy wydawać już w języku angielskim i również w takim nam odpowiada asystent. Całość na szczęście jest tak skonstruowana, że niemal każdy, bez szczególnej umiejętności użytkowania języka angielskiego porozmawia z asystentem.

Czujniki

Tutaj przychodzi nam z pomocą Xiaomi, które jakiś czas temu na polski rynek wypuściło zestaw czujników Xiaomi Mi Smart Sensor Set, który w składzie ma dwa czujniki ruchu, dwie pary czujników otwarcia i zamknięcia drzwi/okien, a także bramkę czyli tak właściwie mózg całego systemu. Gdy dodamy do tego jeszcze kilka żarówek, ewentualnie smart gniazdka zyskujemy zestaw, który daje nam spore pole do popisu. Oczywiście na rynku, nawet w portfolio Xiaomi znajduje się wiele ciekawych rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać we własnym domu między innymi czujniki temperatury i wilgotności, czujniki dymu, zalania itd. W zależności od naszego budżetu jakim dysponujemy możemy bez przeszkód dokupować kolejne gadżety i łączyć już z tymi istniejącymi.

Dodatkowe sprzęty

Ten punkt dodaję jako ponadprogramowy, bowiem wiąże się z już zauważalnie większym wydatkiem niż pozostałe dwa, ale też zdecydowanie takie urządzenia przydają się w domu. Sam osobiście mam odkurzacz inteligentny, a także oczyszczacz powietrza, które można spiąć razem w smart home. Podobnie wygląda sprawa z możliwością ich zdalnego sterowania głosowego. To również wchodzi w grę w tym przypadku. Jeśli chcecie mieć wszystkie najważniejsze elementy Waszego smart domu w jednym miejscu (aplikacji), warto wcześniej sprawdzić czy całość jest kompatybilna ze sobą, nawet w przypadku jednego producenta nie jest to takie oczywiste jakby mogło się wydawać.

Pierwsza konfiguracja krok po kroku

Mamy już zakupiony pierwszy podstawowy zestaw czujników, żarówek czy innych elementów smart home. Wypada teraz skonfigurować je tak, by całość działała jak należy. Oczywiście pokazuję konfigurację takich rozwiązań w wersji podstawowej, ale na tym możecie bazować później i odpowiednio bawić się automatyzacjami w smart home. Pierwsze co należy zrobić by w ogóle móc korzystać ze smart home z poziomu aplikacji pobrać aplikację Xiaomi Home. Warto zarejestrować się w usłudze by móc później bez żadnego problemu odzyskać wszelkie automatyzacje czy ustawienia urządzenia. Aplikacja działa w naszym rodzimym języku, a sama konfiguracja jest dosyć prosta.

Po odpaleniu i zalogowaniu się do Xiaomi Home na ekranie głównym klikamy w prawy górny róg w plusik. W nowym oknie pojawia się potężna lista urządzeń, które możemy podłączyć do ekosystemu Xiaomi. Nas interesuje jak na razie sama centrala/bramka Xiaomi Home. Podłączamy ją wcześniej do kontaktu, a następnie wykonujemy polecenia wyświetlane na ekranie. Proces łączenia może trwać nawet do kilku minut, więc trzeba być cierpliwym. Warto od razu mieć w pobliżu komplet pozostałych czujników. Bo często, jeśli tylko są włączone, bramka je samoczynnie wykrywa, co zdecydowanie przyśpiesza proces konfiguracji całego urządzenia. Jeśli wszystko przejdzie pomyśle, na ekranie głównym aplikacji pojawiają się nam konkretne ikonki poszczególnych czujników/urządzeń. Mamy je już widoczne w naszym smart home, teraz trzeba je nauczyć odpowiednich zachowań. W tym celu korzystamy z automatyzacji.

Screenshot_20201031-230722_Mi Home



Screenshot_20201031-230735_Mi Home



Screenshot_20201031-230742_Mi Home



Gdy już mamy połączone wszystkie urządzenia do aplikacji Xiaomi Home (są widoczne na ekranie głównym apki). Możemy przejść do kolejnego zagadnienia, czyli właśnie automatyzacji. Zakładkę związaną z automatyzacjami znajdziemy na ekranie głównym aplikacji – środkowa ikona na belce dolnej. Tutaj dzieje się cała magia związana ze smart home. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać Wam wszystkich możliwości, ale pokażę Wam na kilku przykładach jak całość działa w praktyce.

Screenshot_20201031-230758_Mi Home



Screenshot_20201031-230808_Mi Home



Screenshot_20201031-230816_Mi Home



Screenshot_20201031-230824_Mi Home



Screenshot_20201031-230837_Mi Home



Początkowo zaczniemy od rozwiązań prostych – wystarczy wybrać plusik w górnym prawym rogu, a następnie z listy niżej wybrać urządzenie. Wybierzmy czujnik ruchu, następnie, „Wykryto ruch”, później Centrum kontroli Mi i włącz lampkę bramki. Dzięki temu za każdym razem gdy czujnik ruchu będzie wykrywał ruch to wtedy załączy się lampka w bramce. Nie ma sensu, żeby cały czas tak działała i daną aktywność możemy ograniczyć do godzin wieczornych. Dzięki temu bramka w połączeniu z czujnikami ruchu będzie nam działać jak inteligentna nocna lampka.

Bramka w połączeniu z czujnikiem ruchu również może działać jak swego rodzaju alarm antywłamaniowy. Konfiguracja takiego rozwiązania jest naprawdę prosta. Ponownie wybieramy nową automatyzację i czujnik ruchu, jednak tym razem możemy wybrać opcję „Brak ruchu przez 30 minut”, później Bramkę i włącz osłonę. Następnie gdy ochrona jest włączona i czujnik wykryje ruch to załącza alarm. Wchodząc w ustawienia bramki możemy spersonalizować jak głośno będzie działał alarm czy pojawiają się również świetle ostrzeżenia itd.

Na koniec dodam jako ciekawostkę kilka słów związanych z samą marką Xiaomi i designem ich urządzeń. Produkty tego chińskiego producenta można określić trzema słowami prostota, spokój i pokora. Pierwsze określenie odzwierciedla charakterystyczną kolorystę urządzeń Xiaomi. Głównie jest to biel lub inne neutralne kolory, dzięki czemu trafia w gusta wielu użytkowników. Spokój to tak właściwie połączenie funkcjonalności urządzeń z profesjonalizmem samych projektantów, którzy tworzą te ciekawe sprzęty. Ostatni element to pokora. Dzięki niej wszystkie urządzenia Xiaomi dostosowują się do niemal każdego stylu domu czy mieszkania klienta, dzięki czemu nie mamy żadnych estetycznych konfliktów. Mi Ekosystem to zawsze niepowtarzalny i ciekawy styl, który łączy ze sobą ciekawy design i świetną funkcjonalność.