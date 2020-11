2020 rok to specyficzne dwanaście miesięcy, wszyscy z całą pewnością zapamiętają na długie lata pandemię koronawirusa, a przecież zmian na świecie i w Polsce odbyło się całe zatrzęsienie. Świat mobilnych technologii również się zmienił, co prawda sprzedaż smartfonów szczególnie się nie zmieniła, natomiast pewne przetasowania na szczycie już się odbyły.

Powyższy raport dotyczy trzeciego kwartału bieżącego roku, a poszczególne wyniki są porównywane do poprzedniego roku tego samego kwartału. Jak sami widzicie na pierwszym miejscu zdecydowanie prowadzi Samsung, ten ma udział na rynku sięgający prawie 23%, co przekłada się na 80,4 miliona urządzeń. Przyrost w przypadku Koreańczyków nie jest zbyt duży, bowiem jest to 2,9%. Drugie miejsce okupuje Huawei, ale tutaj zdecydowanie liczby nie są aż tak przyjazne dla chińskiego producenta. Udział w rynku to 14,7%, co jest dobrym wynikiem, ale rok do roku straty to 22%. Tutaj niestety bardzo dużym problemem są obostrzenia, które amerykański rząd ustanowił dla Huawei. Ban na współpracę z firmami z USA ograniczają możliwości sprzedaży, a także dalszego rozwoju firmy. Mimo to wydaje mi się, że największym zaskoczeniem jest Xiaomi, które zanotowało ogromny wzrost, bowiem o 42%. Aktualnie w jednym kwartale mamy sprzedaż na poziomie 46,5 miliona egzemplarzy, co w porównaniu z poprzednim rokiem daje wzrost z 32,7 miliona. Przez tak ogromny wzrost sprzedaży urządzeń Xiaomi, Apple musiało się pożegnać z trzecią lokatą i spadło z podium. Aktualnie ma udział na poziomie 11,8% i 41,6 milionów egzemplarzy. Zestawienie zamyka firma Vivo, która do Polski trafiła oficjalnie niedawno.

Zmiany na rynku mobilnych technologii są dosyć niepozorne, ale w niedalekiej przyszłości może się okazać, że Huawei w ogóle wypadnie z pierwszej piątki producentów i wówczas najpewniej jego miejsce zajmie inny chiński producent. Czas oczywiście pokaże jak to będzie wszystko wyglądało, ale raczej czekają nas ciekawe przetasowania.

Źródło: gsmarena.com