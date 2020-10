Tak na dobrą sprawę od pewnego czasu jeśli chodzi o urządzenia mobilne mamy kilka różnych trendów. Jedne to tak właściwie sztuka dla sztuki, część z nich jest warta uwagi i faktycznie wprowadza pewne nowości jeśli chodzi o urządzenia mobilne. Po pewnym boomie na coraz większą ilość obiektywów aparatów w telefonach ten trend trochę przycichł. Inna sprawa, że z kolei fani bezramkowych wyświetlaczy również nie powinni mieć powodów do narzekania. Coraz częściej zdarzają się rozwiązania, które nie mają żadnych dodatkowych frontowych wcięć czy notchy, ale z drugiej strony osobiście czekam na aparaty pod wyświetlaczem. Te miały się już pojawić na sklepowych półkach już jakiś czas temu, ale całość przeciąga się w czasie. Dzisiaj mamy dla Was pierwsze nieco konkretniejsze dane dotyczące wyglądu nadchodzącego Galaxy S21.

Po pierwsze co rzuca się w oczy w przypadku tego modelu to bardzo duża wyspa na aparaty. Urosła ona z kilku powodów. Po pierwsze mamy sumarycznie aż pięć obiektywów głównego aparatu, do tego jeszcze diodę doświetlającą LED. Efekt wielkości dodatkowo potęguje również to, że cała wyspa znajduje się przy samych krawędziach urządzenia. Oczywiście nie znamy pełnej specyfikacji aparatów zaimplementowanych w nadchodzących flagowcach, ale całość wydaje się w znacznym stopniu mocniej rozbudowana niż to miało miejsce w poprzednich modelach od koreańskiego producenta.

Jak na razie nie wiemy kiedy dokładnie zaprezentowana zostanie najnowsza generacja urządzeń Samsunga. Plotki sugerują, że telefony oficjalnie zaprezentowane zostaną już w styczniu przyszłego roku, a na sklepowych półkach pojawią się w kolejnym miesiącu. Co oznacza, że Galaxy S21 pojawi się wcześniej niż poprzednie flagowce koreańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com