Pop!_OS 20.10 Groovy Gorilla – Co nowego?

Stoję przed wyborem kolejnej dystrybucji Linux’a dla mojego pendrive’a. Linux na pendrive’ie umożliwia mi korzystanie z własnego systemu, aplikacji i plików na każdym komputerze, do którego go podłączę. Korzystałem z Deepin’a 15.11, który z czasem przeszedł do wersji 20. Ta nie radziła sobie zbyt dobrze zainstalowana na moim Flash Stick’u, więc zacząłem szukać nowego kandydata. Początkowo miałem na oku trzy pozycje: Manjaro Linux ze środowiskiem KDE, Pop_OS 20.10 oraz elementary OS 6 Odin. Manjaro miałem w tym czasie zainstalowanego na starym dysku HDD, który raz na jakiś czas podłączałem. Oparta na Arch’u dystrybucja bardzo mi się podobała, ale któregoś dnia, kiedy system zbliżał się do końca instalowania aktualizacji, coś go strzeliło, i już się nie podniósł. Coś za coś, trudno o stabilność, kiedy się działa na najświeższych pakietach.

W grze pozostali Pop!_OS oraz elementary OS, na których nadchodzące wydania musiałem czekać. Postanowiłem je zainstalować kiedy już wyjdą i zobaczyć, który mnie do siebie bardziej przekona. A to zapowiadało się ciekawie, bo oba systemy mają dość istotne cechy, które mnie trochę odrzucają. Pop!_OS, to środowisko GNOME – proste, minimalistyczne i super nudne, kompletne przeciwieństwo KDE. Środowisko Pantheon w elementary OS wydaje się być w porządku, ale tutaj niezbyt podoba mi się, że dystrybucja bazuje tylko na wydaniach Ubuntu LTS, a nie też tych pomniejszych. Pierwszym z dwóch zawodników, który ujrzał światło dzienne jest Pop!_OS 20.10 Groovy Gorilla. Pora zatem na wstępny rzut oka!

Po długim i nie każdemu przydatnym wstępie

Pop!_OS to popularna dystrybucja Linux’a oparta, jak wiele innych (np. Linux Mint) na Ubuntu. Jej historia sięga 2017 roku, więc to dość młody gracz. Dystrybucja rozwijana jest przez amerykańską firmę System76. Pop!_OS bazuje na każdych pomniejszych wydaniach Ubuntu, nie tylko tych długoterminowych LTS (Long Term Support). Dlatego kilka dni temu, około tygodnia po wydaniu Ubuntu 20.10, na świat przychodzi Pop!_OS 20.10. Jako, że jest to wydanie pomniejsze, a nie LTS, wsparcie dla niego wynosi 9 miesięcy. Później (bądź wcześniej, bo kolejne wydanie będzie miało premierę za pół roku) trzeba będzie wykonać aktualizację do wydania 21.04, które pojawi się w kwietniu 2021. Dostępne są standardowo dwie wersje obrazu ISO do pobrania. Jeden obraz, to zwykłe ISO z systemem, drugie zawiera w sobie oficjalne sterowniki dla GPU NVIDII.

Co nowego?

Najnowsze wydanie Pop!_OS, podobnie jak Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla posiada kernel w wersji 5.8.0-7625-generic. Środowisko graficzne przyprawione estetycznym motywem środowisko GNOME jest w wersji 3.38.1. Mamy oczywiście nowe poprawki bezpieczeństwa, które swoją drogą trafiły już także do wydania 20.04 LTS. Twórcy dodali wsparcie dla formatu repozytoriów DEB822.

Stacking

Wydanie 20.04 LTS, które pojawiło się w kwietniu 2020 wprowadziło dużą nowość dla użytkowników środowiska GNOME. Tą nowością jest funkcja Windows Tiling, czyli styl wyświetlania okien tak aby nie nachodziły na siebie. Kolejne okna robią się mniejsze i sprawnie układają w siatkę, którą dowolnie możemy układać. Takie rozwiązanie znane jest z dedykowanym mu środowisk graficznych np. i3. Developerom udało się wprowadzić Tiling jako opcjonalny tryb ułożenia okien, który bardzo spodobał się użytkownikom, szczególnie tym z monitorami o dużych rozdzielczościach. W październikowym wydaniu systemu dołączyła funkcja Stacking. Chodzi tu o wyświetlanie wszystkich okiem w stylu znanym nam z przeglądarek internetowych. Mamy jedno okno, otwarte na cały ekran, nad nim zakładki z innymi oknami, tak jak w przeglądarce. Przydatność tej funkcji może być dyskusyjna, bo koniec końców jest to niemal to samo co daje nam Taskbar. Przypominam, że Taskbar’a tu nie ma, bo to środowisko GNOME. No ale… równie dobrze można wyłączyć ukrywanie dock’a. Ja na swoim koncie (to ze screenshot’ów jest testowe) zainstalowałem nawet aplikację Dash to Dock, która pozwala na upodobnienie dock’a do takiego jaki znajdziemy w Ubuntu.

Floating Window Exceptions

Nie wszystkie aplikacje lubią być wyświetlane na całym ekranie, nawet mimo tego, ze dają nam taką możliwość. Kalkulator GNOME nie wygląda w takiej postaci za dobrze, i też zbyt dobrze by się z niego nie korzystało. Od tego mamy Floating Windows Exceptions. Możemy wybrać programy, które mają stanowić wyjątek dla Windows Tiling’u i Stacking’u i otwierać się zawsze w domyślnym dla nich rozmiarze.

Przeniesiona Opcja Wyświetlania % Baterii

Znacznik % naładowania baterii był dostępy w Pop!_OS’ie już wcześniej, nie wprowadzono go teraz, tak jak w Ubuntu 20.10. Zaszła jednak w jego kwestii pewna zmiana, a dokładniej lokalizację opcji, którą możemy ją włączyć. Jeżeli chcemy aby obok ikony baterii wyświetlał się % naładowania musimy zajrzeć do:

Ustawienia > Zasilanie > Poziom naładowania akumulatora w procentach

Wsparcie Dla Wielu Monitorów W Hybrydowym Trybie Grafiki

W skrócie: Mając dwa monitory i nie będziemy musieli kombinować reboot’owaniem, czy zmianą trybów przy podłączaniu i odłączaniu monitorów.

Fractional Scaling

Skalowanie interfejsu pojawiło się już w kwietniowym wydaniu Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Developerzy z System76 napotkali pewne problemy z wdrożeniem tego rozwiązania w ówczesnej wersji Pop!_OS. Z opóźnieniem, ale jednak, funkcja trafia do nowego wydania Pop!_OS 20.10 Groovy Gorilla.

Domyślne Aplikacje I Ich Wersje

Jest dość przyziemnie, twórcy trzymali się domyślnych aplikacji środowiska GNOME, na szczęście tylko tych potrzebnych. Darowali sobie np. gry GNOME, które dla wielu mogą być zbędne, a można je w każdej chwili doinstalować. Na pokładzie zatem znajduje się Geary jako klient poczty, Nautilus, jako manager plików, GNOME Calendar, GNOME Calculator itd. Wszystkie aplikacje GNOME dostępne są oczywiście w wersji 3.38.0 lub 3.38.1. Przeglądarka internetowa to tradycyjnie dla większości dystrybucji Linux’a – Mozilla Firefox w wersji 82.0. Pakietem biurowym jest Libre Office 7.0.2.2. System oparty o Ubuntu, ale nie znajdziemy w nim sklepu z aplikacjami znanego Ubuntu, nie ma też wsparcia dla Snapów. Mamy do dyspozycji Pop!_Shop, prosty w obsłudze i bogato wyposażony.

Jak zaktualizować ze starszej wersji?

Jeżeli siedzicie obecnie na wydaniu 20.04 LTS i zdecydowaliście się porzucić 5 lat wsparcia dla nowszych wydań, macie dwa wyjścia. Przyjazny dla użytkownika interfejs Ustawień GNOME doprowadzi nas do znajdującej się na samym dole zakładki OS Upgrade. Tam dostaniemy informacje o dostępnej aktualizacji do nowego wydania systemu Pop!_OS. Jeżeli jednak nie chcecie czekać aż system znajdzie dla was dostępny Upgrade, możecie go sami o niego zapytać następującym poleceniem w terminalu:

sudo pop-upgrade release upgrade

Skąd pobrać?

Naturalnie jednym źródłem, które zalecam jest oficjalna strona System76. Jak już wcześniej wspominałem, dostaniecie wybór między obrazem ISO bez oraz ze sterownikami NVIDII na pokładzie. Stamtąd możecie też pobrać wydanie 20.04 LTS z 5-letnim wsparciem. Programami typu Rufus, czy Universal USB Installer możecie utworzyć bootowalny nośnik. Po wybraniu nośnika w Boot Menu komputera będziecie mogli wypróbować go w trybie Live bez żadnych zamian w komputerze lub go zainstalować.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe