Różnego rodzaju technologie wkraczają do naszych domów. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że za relatywnie niewielki budżet będzie można sterować głosowo niemal całym domem i to z dowolnego miejsca na ziemi. Do tej pory takie rozwiązania były domeną pisarzy science fiction, ale to się szybko zmienia. Dzisiaj ogranicza nas w dużej mierze sama wyobraźnia, ewentualnie budżet.

Czym jest smart home?

Smart home to nic innego jak automatyka domowa. Ma przede wszystkim za zadanie ułatwiać nam codzienne życie, a także w dużej mierze dawać kontrolę nam niemal każdym elementem mieszkania czy domu. Jednym z najprostszych tego typu smart home’owych rozwiązań jest właśnie automatyzacja związana z oświetleniem. Czujnik ruchu wykrywa nasze pojawienie się w pomieszczeniu przez co zapalają się odpowiednie światła. Powiecie najpewniej, że takie rzeczy to widzieliście zanim w ogóle pojawiło się pojęcie smart home. Owszem, ale dodajmy do tego jeszcze inteligentnego głosowego asystenta i np. automatyzację rolet. Wówczas, gdy zdefiniujemy wcześniej odpowiednie ustawienia możemy powiedzieć na głos „Ok Google Ustaw Klimat”, a oświetlenie się przyciemnia, rolety okienne zasłaniają się, a przy okazji załącza się telewizor na Netflixie. Rozwiązań jest naprawdę dużo. Na rynku urządzeń do smart home jest coraz więcej producentów. Xiaomi od dłuższego czasu działa na tym rynku inteligentnych rozwiązań i bez przeszkód można znaleźć w portfolio Chińczyków pokaźną liczbę różnego rodzaju czujników, bramek itd. Jednak o samym sprzęcie i ich możliwościach nieco później.

Jakie daje możliwości?

Smart home to temat rzeka. Możemy tak właściwie na poziomie projektowania domu, mieszkania zaplanować już odpowiednią instalację czy moduły, dzięki temu całość będzie zintegrowana z domem, ale to już znacznie podwyższa koszty. Jednak są rozwiązania, które można zaimplementować w każdym domu i mieszkaniu, a gdy będziemy się przeprowadzać spakować do kartonu i przenieść do nowego lokum. Mamy również znacznie więcej możliwości późniejszej modyfikacji takiego rozwiązania i najczęściej pod względem technicznym wymaga od nas zdecydowanie mniej wiedzy „tajemnej”.

Ile kosztuje smart home?

Biorąc pod uwagę dwa aktualnie istniejące modele związane ze smart home to pierwszy, który wykorzystujemy przy bardziej zaawansowanych technologiach kosztuje od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Tutaj najczęściej wymagane jest już zatrudnienie ekipy specjalistycznej, która zna się na rzeczy i odpowiednio pokieruje całym projektem. W przypadku naszego cyklu skupimy się przede wszystkim na rozwiązaniach, na które może sobie pozwolić niemal każdy. Tak na dobrą sprawę by zacząć bawić się w smart home wystarczy około 100 zł. Za te pieniądze możemy kupić żarówki inteligentne i będziemy mieć już podwaliny smart home. Do tego zakup inteligentnych gniazdek, dodatkowych czujników. Podstawowy zestaw, który da już naprawdę duże możliwości związane ze smart home to koszt około 500 zł. W portfolio chińskiego producenta można znaleźć Xiaomi Mi Smart Sensor Set. To zestaw najbardziej podstawowy, który prócz bramki, która będzie głównym „mózgiem” smart home, mamy dwa czujniki ruchu i dwa czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi/okien. Na początek zestaw jak znalazł, a bez przeszkód możemy wszystkie urządzenia od Xiaomi spinać w jeden wielki ekosystem, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie te urządzenia będą ze sobą w 100% kompatybilne.

Xiaomi, to firma, która powstała raptem 10 lat temu. W porównaniu do konkurencji jakim jest Apple, Samsung czy Huawei staż tej chińskiej marki jest najmniejszy. Jednak w tym wypadku powstanie takiego rozwiązania zaważyło na tym, że firma powstała z pasji. Tak na dobrą sprawę wszystko zaczęło się od oprogramowania MIUI, które początkowo podbijało rynek technologicznych geeków, którzy co chwilę szukali nowych wersji ROMów na swoje telefony. Po pierwszym roku od powstania MIUI korzystało z niego blisko 30 tysięcy użytkowników. Firma zdecydowała się na wypuszczenie na rynek pierwszego autorskiego telefonu, dzięki czemu zaczęto o Xiaomi mówić zdecydowanie szerzej. Stopniowo pojawiało się na kolejnych rynkach zagranicznych, a i ilość premier zdecydowanie wzrosła. W 2014 roku rozpoczęły się pierwsze przejęcia chińskiego producenta, dzięki czemu zainkubowali sumarycznie przez 6 lat ponad 100 firm i wydali ponad 1000 różnego rodzaju urządzeń. Xiaomi oczywiście jest najbardziej rozpoznawalna przez smartfony, choć jest to tylko ułamek pełnego portfolio Chińczyków. Czego najlepszym dowodem jest właśnie ilość urządzeń, które pojawiają się w kategorii smart home. Kilka najbliższych artykułów z cyklu związanym ze smart home przybliży Wam część rozwiązań sygnowanych logiem Xiaomi.