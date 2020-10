Windows 10 October 2020 Update – Co nowego?

Po raz kolejny wielka aktualizacja Windows’a 10 trafiła do nas pół roku od ostatniej. Wiosenna aktualizacja dodała trochę nowych funkcji, co nie znaczy, że nowych nie zabrało i tu. Nie mniej jednak aktualizacje jesienne skupiać się mają przede wszystkim na poprawie stabilności systemu i naprawie błędów.

Dnia 20 października 2020 ukazał się Windows 10 October 2020 Update. Aktualizacja nie jest tym razem oznaczona tak jak do tej pory. Zamiast ostatnich cyfr roku oraz numeru miesiąca Microsoft zachował oznaczenie stosowane w testowych wersjach używanych przez Insider’ów. Aktualizacja majowa nosiła oznaczenia 2004, obecna wersja to 20H2. Taką informację znajdziemy np. po wciśnięciu przycisków Win (przycisk z logo Windows) + R i wpisaniu do pola tekstowego “winver”. Może to być ostatni duży update z tych udostępnianych dwa razy w roku – jesienią.

Aktualizacja

Sam proces aktualizacji z wersji 2004 wyglądał standardowo. Mamy dwa wyjścia:

Poczekać aż usługa Windows Update sama otrzyma dostęp do aktualizacji i pozwoli nam zaktualizować. Użytkownicy na świecie otrzymują aktualizacje stopniowo, aby serwery Microsoft’u nie było zbyt obciążone. Dlatego twój Windows może na początku sam nie odnajdywać dostępnej aktualizacji do nowego wydania.

Skorzystać ze specjalnego narzędzia dostępnego do pobrania ze strony Microsoft’u. Użycie narzędzia pozwoli nam wykonać aktualizację bez zbędnego czekania.

Ja za update zabrałem się dzień po wydaniu October 2020 Update, mój system aktualizacji nie widział, więc tradycyjnie z pomocą przyszło narzędzie Microsoft’u. Czas aktualizacji może zależeć od prędkości łącza internetowego oraz wydajności komputera. W moim przypadku aktualizacja po odjęciu pobierania trwała około 1,5 godziny.

Późne godziny wieczorno-nocne niezbyt mi odpowiadały, trwało to znacznie dłużej niż wstępnie zakładałem. Gdybym wiedział, to bym zaczął następnego dnia, no ale…. Jest! Nareszcie, 35 minut po północy ujrzałem swój pulpit.

Karty z Microsoft Edge widoczne w skrócie Alt+Tab

Znany nam doskonale skrót Alt+Tab przełącza nas pomiędzy otwartymi oknami programów. Przynajmniej tak było do tej pory, bo od teraz pośród programów będą nasze karty z otwartej przeglądarki Microsoft Edge. I nie chodzi tu o karty otwarte w innych oknach, ale także o karty otwarte w jednym oknie przeglądarki. Włączenie bezpośrednio kart przeglądarki do zabawy w przełączanie programów może być pomocne gdy korzystamy z wielu kart. Nie każdy jednak chce traktować każdej karty przeglądarki jako osobne okno programu. Aby powrócić do oryginalnego sposobu wyświetlania naszych programów i kart należy przejść do ustawień: System > Multitasking, interesujące nas ustawienie znajdziemy w sekcji Alt+Tab. Warto wspomnieć, że funkcja działa tylko z Microsoft Edge opartym na silniku Chrome, który w tym wydaniu zastępuje starego Microsoft Edge u użytkowników, którzy go nie mięli do tej pory.

Odświeżony wygląd kafelek i listy aplikacji w Menu Start

Gigant z Redmond odświeżył nieco wygląd kafelek w Menu Start, od teraz nie będą one wyróżniały się kolorem zastosowanego motywu. Kafelki są po prostu jaśniejsze lub ciemniejsze w zależności od motywu. Ma to pomóc w odnajdywaniu aplikacji po ikonach.

Kolorowe tło zniknęło także z ikon znajdujących się na liście wszystkich aplikacji. Te aplikacje w odróżnieniu od kafelek, nie mają już żadnego tła. Microsoft z czasem aktualizował ikony do swoich aplikacji, ale to szło przez Microsoft Store. Sam update jednak zmienia ikony folderów na tej liście. Szkoda że ikony folderów w całym systemie tak nie wyglądają, też by się im przydała mała zmiana.

Ustawienie odświeżania ekranu

Ustawienia Windows’a 10 doczekały się nareszcie opcji zmiany odświeżania ekranu jeśli macie odpowiedni do tego ekran. Można to znaleźć w:

Settings > System > Display > Ustawienia Zaawansowane

Powiadomienia

Nieznacznie odświeżono przychodzące do nas powiadomienia. Zobaczymy na górze ikonę aplikacji, z której pochodzi.

Nowe wydanie Windows’a 10 domyślnie wyłącza zbiorowe podsumowanie powiadomień przychodzące do nas po wyłączeniu funkcji Focus Assist. Chodzi o to, że po włączeniu tej funkcji np. podczas gry, nie przychodzą do nas rozpraszające powiadomienia. Po zakończeniu sesji Trybu Skupienia przychodzi do nas zbiorowe powiadomienie z tym co działo się podczas gdy blokowaliśmy powiadomienia. Możemy z powrotem włączyć tę opcję w:

Settings > System > Focus Assist

I to by było na tyle z większych zmian. jak już wspominałem, jesienna aktualizacja skupia się głównie na optymalizacji, poprawie stabilności i naprawie błędów. Na więcej nowości musimy poczekać do następnego roku.