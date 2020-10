Przed kilkunastoma dniami mieliśmy okazję poznać oficjalnie najnowsze flagowce od amerykańskiego giganta z Cupertino. Większych zaskoczeń w związku z premierą nowych urządzeń nie było, tak na dobrą sprawę wszystkie informacje związane z iPhone 12 i całą rodziną urządzeń wyciekła na długo przed premierą smartfonów. Jednak największą „nowością” moim zdaniem jest brak ładowarki w dołączonym pudełku. Element, bez którego wydawałoby nie powinno sprzedawać się smartfona, a jednak.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant 😎 You'll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92

