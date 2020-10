HTC wyrzuca zza grobu kolejny smartfon

Tajwański producent stara się utrzymać przy życiu swoje linie smartfonów wydając kolejny model. Biorąc pod uwagę tragiczne wyniki sprzedażowe firmy, ta mogłaby już dawno zrezygnować z produkcji smartfonów pozostając przy goglach VR, które całkiem przyzwoicie radzą sobie na rynku. Nowym urządzeniem jest HTC Desire 20+.

Jest to kolejny średniak stojący obok zaprezentowanego w sierpniu Desire 20 Pro. Wielkość urządzenia to 164,9mm wysokości, 75,7mm szerokości i 9,0mm grubości, a waga to 203g. Dostępny w 2 wersjach kolorystycznych: Twilight Black i Dawn Orange smartfon nie odstrasza pleckami. Znajdziemy na nich prostokątną wysepkę z 4 obiektywami oraz pojemnościowy czytnik linii papilarnych. Na środku znajduje się logo producenta. Front to oczywiście ekran, mający w tym przypadku notcha w formie łezki. Ekran otoczony jest średniej wielkości ramkami i sporym tzw. podbródkiem.

Sam ekran nikogo raczej nie zachwyci, bo Tajwańczycy przy przekątnej 6,5″ zdecydowali się umieścić ekran HD+. Mówiąc dokładniej jest to rozdzielczość 720×1600. Wyświetlacz wykonano w technologii IPS TFT, odświeża się on w standardowych 60Hz. Nie sugerujcie się nieoczywistym nazewnictwem, bo tym razem plus ma mocniejszy procesor od modelu Pro. Mowa dokładnie o Snapdragon’ie 720G od Qualcomm’a. Do tego dochodzi 6GB pamięci operacyjnej i 128GB pamięci na dane. Będziemy mogli to rozszerzyć kartą microSD do 512GB. Z nieco nudniejszych rzeczy to mamy oczywiście łączność 4G, Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0 i NFC. Poza złączem USB C znajdziemy także minijack. Akumulator o pojemności 5000mAh naładujemy ładowarką ze wsparciem dla QuickCharge 4+. Desire 20+ startuje jeszcze z zeszłorocznym Android’em 10.

Aparat po raz kolejny próbuje nas przyćmić liczbą obiektywów, które już na papierze nie wyglądają szczególnie obiecująco. Mamy tutaj:

Główny – 48Mpix, f/1.8

Szerokokątny – 5Mpix, f/2.2, 115°

Czujnik Głębi – 5Mpix

Macro – 2Mpix, f/2.4, 4cm

Przedni – 16Mpix, f/2.0

HTC Desire 20+ trafił do sprzedaży w Tajwanie, dostępny jest w cenie 8490 TWD (obecnie około 1,150zł). Na razie nie wiadomo nic o późniejszej dostępności poza Tajwanem.