Koreański producent to zdecydowany lider rynku mobilnych składanych telefonów. Ma blisko ¾ udziałów w rynku w tej kategorii, a to dokładnie dzięki trzem modelom, które już można kupić od pewnego czasu na całym świecie. Dlatego też Koreańczycy nie zasypują gruszek w popiele i z całą pewnością trwają prace nad kolejnymi urządzeniami składanymi.

Pierwsze co trzeba zaznaczyć już na samym początku to zdecydowanie fakt, że jest to tylko patent, który został zgłoszony do koreańskiego urzędu patentowego. Bywa więc i tak, że owszem dana firma patentuje rozwiązanie, ale w praktyce nie wykorzystuje części z nich więc poniższy patent może nie zobaczyć światła dziennego w przypadku seryjnej produkcji. Jakie nowości przynosi ze sobą najnowszy patent koreańskiego producenta?

W porównaniu do poprzednich składanych telefonów od koreańskiego producenta tym razem ekran składa się w dwóch miejscach, więc mamy trzy ruchome elementy. Rozwiązanie wygląda niezwykle ciekawie, choć pod względem technologicznym Samsung nie wdraża zupełnie nowych rozwiązań, bowiem te same zawiasy są już stosowane chociażby w Galaxy Fold. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy sporo różnych możliwości konfiguracji, chociażby dodatkową klawiaturę czy większego multaskingu. Oczywiście jak na razie nie wiemy nic więcej na temat zastosowań takiego rozwiązania i ewentualnych przyszłych projektach, które zostaną wykonane na podstawie patentu, ale z całą pewnością warto się przyglądać kolejnym rozwiązaniom, które w niedalekiej przyszłości będzie szykował dla nas koreański producent. Bo jak widzimy po przeciekowych informacjach najpewniej będziemy otrzymywać kolejne ciekawe składane smartfony.

